“اطـلبها الآن فوراً“ رابط طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 والشروط المطلوبة eccp.poste.dz

قامت الجهات المسؤولة في الجزائر بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله طلب البطاقة الذهبية، ويجب العلم أنه من المقرر استخدام تلك البطاقة في العديد من المعاملات المالية المتنوعة، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على البطاقة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

طلب البطاقة الذهبية

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على البطاقة الذهبية وهي كالتالي:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبريد الجزائري. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. من القائمة الموضحة أمامك قم بالنقر على خانة خدمات البطاقة الذهبية. يجب على المتقدم ملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم الهاتف، عنوان السكن، اسم المتقدم كامل. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف مراجعة الطلب وإرسال البطاقة حتى باب منزلك. يجب العلم أنه سوف يتم تسديد الرسوم الخاصة بالبطاقة عند الاستلام.

شروط استخراج البطاقة الذهبية

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل استخراج البطاقة الذهبية ومن أبرز تلك الشروط: