موعد انتهاء تخفيف الاحمال| اخر اخبار انتهاء انقطاع الكهرباء في كافة محافظات مصر.. يافرحة الناس النهاردة

يترقب المواطنون عودة تخفيف الاحمال بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك حيث تعود الحكومة مرة أخرى سياسة ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال على محطات الكهرباء، وتعمل الدولة حاليا على هذه الخطة بسبب ارتفاع اسعار الوقود عالميا وهذا الاجراء يوفر على الدولة نحو 35 مليار دولار، وبحسب بيان وزارة الكهرباء فإن الدولة تقوم بترشيد استهلاك الغاز ويتم تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، ونقدم اليكم عبر موقعنا موعد تخفيف الاحمال فتابعوا معنا.

عودة تخفيف الاحمال

في شهر فبراير الماضي وافق مجلس الوزارء على قرار وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الكهرباء طوال شهر رمضان للتيسير على المواطن، حيث واجه المواطن انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين طوال فصل الصيف بشكل يومي، وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن العودة لتخفيف الأحمال مرة أخرى تكون بعد انتهاء شهر رمضان واجازة العيد، وأشار الي وجود اسباب عديدة جعلت الحكومة تلجأ لذلك أبرزها هو كثرة الضغط على محطات الكهرباء ومع زيادة الاستهلاك وارتفاع اسعار الوقود كان لابد من ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات الاخرى.

مواعيد قطع الكهرباء بالمحافظات

تستأنف شركة الكهرباء بالعمل بجدول قطع الكهرباء الجديد والعودة الي تخفيف الاحمال من جديد لتبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، حيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة ولم يتم تحديد حتى الآن استمرار قطعها لمزيد من الساعات في الليل ويمكن الاطلاع على على مواعيد قطع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك، وقد أكد مجلس الوزارء ان مدة الفصل تكون ساعتين خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة وهذا ما يزيد الضغط على شبكات الكهرباء.

لم يتم الكشف من قبل وزارة الكهرباء عن موعد انتهاء ازمة تخفيف احمال الكهرباء في كافة المحافظات، حيث لم يصلنا أي جديد بخصوص هذا الامر.