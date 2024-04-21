سلي طفلك وضحكيه.. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد بأعلى جودة على النايل سات وعرب سات

يتردد صدى بحث كبير عن تردد قناة توم وجيري، حيث أصبحت من أشهر قنوات الأطفال إذ تم تغيير ترددها في عام 2024 مع بداية عام 2024، وذلك حتى تتمكن من تقديم أفضل البرامج الخاصة بالأطفال والرسوم المتحركة والأفلام والمسلسلات بصورة عالية الجودة كما أنها تميزت بنجاح ساحق وتميزت عن قنوات الأطفال الأخرى، وسوف نذكر لكم خلال هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب وخطوات تنزيل القناة بالتفصيل تابعوا معنا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تُعَدُّ قنوات الأطفال من بين القنوات التي يبحث عن ترددها العديد من المشاهدين، وذلك بسبب تقديمها برامجًا مميزة تستهدف الأطفال بأفضل صورة ممكنة، إذ تُعدُّ هذه القنوات وسيلة رائعة لقضاء وقت فراغ الأطفال وتوفير تجربة ممتعة لهم، ومن بين البرامج الشهيرة التي يمكن مشاهدتها على هذه القنوات، كرتون توم وجيري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الصغار.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

نذكر لكم الآن تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات، وجاءت البيانات كالآتي:

تردد القناة:11,345

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكنك متابعة كافة البرامج على قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذه البيانات وهي كالآتي:

تردد القناة: 11,315

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

جودة القناة: HD

خطوات تحميل تردد قناه توم وجيري 2021

حتى يتم مشاهده برامج وأناشيد واغاني قناه توم وجيري ومتابعه فيلم مسلسل الكرتون توم وجيري عليك تنزيل القناه من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي كالاتي: