جديد HD: تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات لمتابعة “أحدث حلقات كارتون الطفلة لولو “

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات، والتي أصبحت قناة الأطفال الأولى في الشرق الأوسط ويتابعها الآلاف الأطفال في مصر وسوريا والعالم العربي ، وقد حققت شهرتها في فترة قصيرة وذلك بسبب المحتوى المميز والجديد التي تقدمه القناة إلى الأطفال على مدار اليوم ، وبالأخص كافة حلقات كارتون الخاصة بالطفلة لولو والتي يحبها الأطفال بشكل غير مسبوق لآي شخصية كرتونية أخرى ، وإليك أحدث تردد لقناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يعتبر تردد قناة وناسة للأطفال من أكثر ترددات قنوات الأطفال بحثا بشكل يومي من قبل متابعيها، الذين يرغبون في تنزيلها على أجهزة الإستقبال الخاصة بهم لمتابعه برامجها الكرتونية إلى أطفالهم، والتي أصبحت قناتهم المفضلة لأنها تقدم محتوى ترفيهي مميز عن باقي القنوات، وتنفرد القناة انها تقدم إلى الأطفال محتوى كرتونى متنوع يناسب جميع الفئات العمرية ولكنها تركز على وجه الأخص بالأطفال الرضع وحديثي الولادة وحتى عمر الخمس سنوات، والتي تقدم محتواها التعليمي والسلوكي إليهم من خلال الشخصية الكرتونية رئيسية بالقناة وهى الطفلة لولو.

تردد قناة وناسة الجديد



يتعرض العديد من متابعي قناة وناسة للأطفال على تشويش أو انقطاع البث لقناتهم في الأيام الأخيرة ولهذا نستعرض إليك تردد قناة وناسة للأطفال الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال احداثياتها التالية:

تردد القناة: 11559 .

معدل ترميز القناة :27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات