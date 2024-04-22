“احجــــز هُنــــا bawabetelhadj.dz“ كيفية التسجيل في البوابة الجزائرية للحج 2024 وحجز التذاكر

الحج هو واحد من أركان الإسلام الخمسة والتي يجب على كل مسلم قادر عاقل بالغ أداء مناسك الحج ومع اقتراب موسم الحج لعام 1445 أصبح الكثير من المواطنين يتساءلوا عن كيفية التسجيل على الحج لذلك قامت الوزارة بإطلاق موقع إلكتروني يمكنك من خلاله حجز التذاكر وذلك تسهيلا على المواطنين الوقت والجهد، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات التسجيل في البوابة الجزائرية للحج.

خطوات التسجيل في البوابة الجزائرية للحج

لكل من يرغب في حجز تذاكر الحج يجب عليه اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببوابة الحج الجزائرية. يرجى قراءة الشروط والاحكام الموضحة جيدا والموافقة عليها. ثم بعد ذلك قم بالنقر على خانة مستخدم جديد. يتطلب منك إدخال اسمك باللغة اللاتينية. ثم قم بإدخال كل من رقم الهاتف الخاص بك والبريد الإلكتروني وكلمة السر. ضع علامة صح عند سؤال أنا لسة روبوت. ثم بعد ذلك اضغط على زر تسجيل، ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية وقم بالنقر على تسجيل الدخول.

كيفية حجز تذاكر الحج بوابة الحج الجزائرية

بعد أن تقوم بإنشاء حساب خاص بك على موقع بوابة الحج قم بإتباع الخطوات التالية من أجل حجز تذاكر الحج بنجاح: