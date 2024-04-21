بأقل من 3000 هتشتري موبايل على أحدث التقنيات.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8

يتميز هاتف Infinix Smart 8 بسعر اقتصادي مع تمتعه بمميزات جيدة وتنافسية، فهو الأحدث من إصدارات سلسلة انفيكس من حيث اقتصادية السعر، إذ أن هاتف Infinix Smart 8 يعتبر هاتف Infinix Smart 8 من الهواتف الحديثة التي تقدمها شركة Infinix للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز بسعر اقتصادي وإمكانيات مميزة، حيث يأتي هذا الهاتف بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا جيدًا مقارنةً بالهواتف الأخرى في نفس الفئة السعرية، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8 فتابع معنا.

مواصفات هاتف Infinix Smart 8

يأتي هاتف Infinix Smart 8 بمواصفات هي كالآتي:

نوع المعالج Unisoc T606 تكنولوجيا المعالج 12 نانو معالج رسومي Mali-G57 MP1 التخزين (الإصدار الأول) 64 جيجا بايت ذاكرة صلبة / 3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية التخزين (الإصدار الثاني) 64 جيجا بايت ذاكرة صلبة / 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية التخزين (الإصدار الثالث) 128 جيجا بايت ذاكرة صلبة / 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية إمكانية زيادة التخزين متوفرة عبر كارت ميموري الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل (الأولى) / 0.08 ميجا بيكسل (الثانية) نوع الشاشة IPS LCD قياس الشاشة 6.6 إنش دقة الشاشة 720× 1612 بيكسل نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم XOS 13 سعة البطارية 5000 ملي أمبير

سعر الهاتف Infinix Smart 8

لمن يرغب في معرفة سعر هاتف Infinix Smart 8 فهو على النحو التالي:

في مصر: في نسخته 64 جيجا و4 جيجا رام 4500 جنيه مصري، 5200 جنيه مصري لنسخته 28 جيجا و 4 جيجا رام.

في السعودية: في نسخته 64 جيجا 3 جيجا رام 280 ريال ، أما في نسخته 128 جيجا و4 جيجا رام 320 ريال.

مميزات هاتف infinix Smart 8

يمتاز هاتف Infinix Smart 8 بالعديد من الميزات التي تُحفز الكثير من محبي اقتناء الهواتف إلى شراءه، ومن هذه المميزات ما يلي: