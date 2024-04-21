FULL HD تردد قناة الفجر لمسلسلات التركية لمشاهدة قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي “الحلقات الأخيرة”

تردد قناة الفجر لمسلسلات التركية، وهى أشهر القنوات العربية التي تنقل إلى متابعيها أجدد المسلسلات التركية وبالأخص ذات أعلى نسب مشاهدة وهى المسلسلات التاريخية الهامة ومنها قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الايوبى، ومن هنا حققت القناة على أعلى نسبه مشاهدة في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة وتعتبر من أكبر القنوات بحثا على محركات الإنترنت من أجل متابعة المسلسل التركية عليها ، وهو ماسوف ننقله إليكم عبر موقعنا المجاردة اليوم.

تردد قناة الفجر لمسلسلات التركية

تم إطلاق بث قناة الفجر الجزائرية فى السنوات الأخيرة منذ اللحظة الأولي وهى تنال على أعلى نسب مشاهدة مقارنه بباقي القنوات الجزائرية الأخرى ، ويرجع ذلك إلي أن القناة تستهدف الجماهير في جميع الوطن العربي، وتنقل إليهم أحدث المسلسلات التركية والتى لديها قاعدة عريضة من الجماهير في الشرق الأوسط وبالأخص التاريخي منها المبنى على أحداث حقيقة ، وبالإضافة إلي أن القناة تقدم مجموعة مميزة من البرامج الإجتماعيه والترفهية الخاص بالشان الجزائرية والتي تنال على إعجاب اغلب المواطنين في الجزائر .

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

تذيع قناة الفجر الجزائرية لمسلسلات التركية مسلسل قيامة عثمان في كل يوم خميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت الجزائر والتي توافق التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية ، وبينما تعرض الإعادة فى ظهر يوم الجمعة ، أما مسلسل صلاح الدين الأيوبي فيعرض يوم الأثنين من كل أسبوع في الثامنة مساء بتوقيت الجزائر ، عبر بيانات الاحداثيات التالية :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12645.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات