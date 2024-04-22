“افضل من الواتساب العادي“ واتساب الذهبي 2024 أهم الخصائص والمميزات.. تطبيق رهيب

واتساب الذهبي 2024، هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الأصلي، والذي يتيح لمستخدميه العديد من المميزات الرائعة التي لا تتوافر في التطبيق العادي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل عن تفاصيل أكثر وضوحا عن الواتساب الذهبي فيما يلين فتابعونا.

أهم الخصائص التي يتضمنها واتساب الذهبي 2024

وفيما يلي نقدم لكم أبرز الخصائص التي يتضمنها تطبيق واتساب الذهبي 2024، وهي كالآتي:

هو عبارة عن نسخ معدلة ومحدثة من تطبيق واتساب الأصلي والشهير، حيث يتم استخدامه من قبل ملايين الأشخاص حول العالم.

يحتوي على الكثير من المميزات التي ينفرد بها عن الواتساب العادي.

تغيير الثيمات وتغيير شكل الواتساب لأي ثمة ترغب بها.

تغيير خلفية الدردشة وتخصيص خلفية معينة لكل دردشة على حده.

إمكانية رؤية الحالات ومشاهدتها حتى بعد حذفها.

قراءة الرسائل حتى بعد حذفها.

والعديد من المميزات الأخرى.

أحدث إصدار من واتساب الذهبي 2024

أشتمل التحديث الأخير من واتساب الذهبي 2024 على مجموعة من الخصائص والمميزات، وهي كما يلي:

تحميل جميع الفيديوهات من فيس بوك ويوتيوب.

مشاركة هذه الفديوهات مع الأصدقاء بكل سهولة.

ميزة جديدة أخرى وهي إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

حذف الرسائل من عند الطرف الآخر بشكل نهائي.

باقة كبيرة ومتنوعة من الملصقات الطريفة والمضحكة.

إمكانية تغيير شكل وخلفية التطبيق.

تحميل العديد من الثيمات الرائعة والمتنوعة.

كيفية استخدام واتساب الذهبي

بكل سهولة وبساطة يمكن استخدامه حيث يحتوى على واجهة بسيطة تتناسب مع جميع المستخدمين، ويتم العمل عليه كالآتي: