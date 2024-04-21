“وصلت لكام يا دولار..!!“ سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي.. شوفه ال 100 دولار عامله كام دينار

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي

قد يتغير سعر صرف الدولار يوميا بالعراق بسبب الأحداث المحيطة والظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تراجع كبير في الفترة الحالية، وللباحثين عن أحدث التطورات نستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الدولار اليوم الآن مقايل الدينار العراقي في مختلف المحافظات العراقية :

في البنك المركزي بالعراق سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.100 دينار عراقي.

ببورصة محافظة البصرة سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.200 دينار عراقي.

في بورصة محافظة كركوك سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.200 دينار عراقي.

في بورصة محافظة أربيل سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.100 دينار عراقي.

في بورصة محافظة السليمانية سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.150 دينار عراقي.

سعر صرف الدينار مقابل الجنية المصري

الجنيه المصري انخفضت قيمته مؤخرا بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي مما تسبب في ارتفاع الاسعار بشكل كبير وأثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ويتساءل البعض من المصريين العاملين بالعراق عن سعر صرف الدينار مقابل الجنيه وسنستعرض لكم فيما يلي أسعار الصرف بالبنوك :