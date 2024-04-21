اقتصاد

“وصلت لكام يا دولار..!!“ سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي.. شوفه ال 100 دولار عامله كام دينار

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ يومين
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سعر صرف الدولار اليوم الآن
سعر صرف الدولار اليوم الآن
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ يومين
0

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