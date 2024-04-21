“وصلت لكام يا دولار..!!“ سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي.. شوفه ال 100 دولار عامله كام دينار
سعر صرف الدولار اليوم الآن، الظروف السياسية الصعبة حاليا في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول العربية وتغير بأسعار العملات الاجنبية وارتفاعها مقابل العملة المحلية، لذا يهتم الكثيرون خصوصا التجار والمستوردين بأسعار صرف الدولار ويبحثون يوميا عن آخر التطورات بها والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي
قد يتغير سعر صرف الدولار يوميا بالعراق بسبب الأحداث المحيطة والظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تراجع كبير في الفترة الحالية، وللباحثين عن أحدث التطورات نستعرض لكم فيما يلي سعر صرف الدولار اليوم الآن مقايل الدينار العراقي في مختلف المحافظات العراقية :
- في البنك المركزي بالعراق سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.100 دينار عراقي.
- ببورصة محافظة البصرة سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.200 دينار عراقي.
- في بورصة محافظة كركوك سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.200 دينار عراقي.
- في بورصة محافظة أربيل سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.100 دينار عراقي.
- في بورصة محافظة السليمانية سعر صرف 100 دولار أمريكي = 148.150 دينار عراقي.
سعر صرف الدينار مقابل الجنية المصري
الجنيه المصري انخفضت قيمته مؤخرا بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي مما تسبب في ارتفاع الاسعار بشكل كبير وأثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ويتساءل البعض من المصريين العاملين بالعراق عن سعر صرف الدينار مقابل الجنيه وسنستعرض لكم فيما يلي أسعار الصرف بالبنوك :
- 1 دينار عراقي = 0.036 جنيه مصري.
- 5 دينار عراقي = 0.18 جنيه مصري.
- 10 دينار عراقي = 0.36 جنيه مصري.
- 50 دينار عراقي = 1.8 جنيه مصري.
- 100 دينار عراقي = 3.6 جنيه مصري.
- 500 دينار عراقي = 18 جنيه مصري.
- 1000 دينار عراقي = 36 جنيه مصري.
- 5000 دينار عراقي = 180 جنيه مصري.