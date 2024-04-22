“بعد كارثة عمان وطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز“ توقعات ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج 2024

قامت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف بالتحدث عن مجموعة من التوقعات التي قد تحدث في عام 2024 والتي كان من أبرزها أنه سوف يحدث شيء ما في سلطنة عمان يسبب موت الكثير من الضحايا وذلك ما حدث بالفعل أصابت سلطنة عمان عاصمة أمطار غزيرة تسببت في موت 16 شخص، لذلك ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن توقعات ليلى عبد اللطيف وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

توقعات ليلى عبد اللطيف

تقوم ليلى عبداللطيف بالتحدث وتوقع ما سوف يحدث في المستقبل ومن أبرز التوقعات التي تحدث عنها لعام 2024 أنه من المقرر وقوع حادث كبير يصيب اليمن، كما ذكرت أيضا أنه من المقرر حدوث حرب أهلية في أمريكا مما يجعل جميع وسائل الإعلام تلقي النظر حول مدينة تكساس، وأضافت أيضا أنه سوف ينتشر مرض خطير جديد والذي من المقرر أن يكون أقوى من كورونا مما يترتب عليه العودة إلى الدراسة والعمل عن بعد مرة أخرى.

هل يوجد توقعات تحققت بالفعل ليلى عبد اللطيف؟

وفقا لما نقلته بعض المصادر الإعلامية أنه يوجد الكثير من التوقعات التي قد تحققت للعالمة ليلى عبداللطيف والتي من أبرزها انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي وذلك بعد أن أفصحت ليلى عن ذلك الخبر، كما أنها قالت أن إيلون ماسك سوف يتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة وذلك ماحدث بالفعل وخسر ما يقارب نحو 31 مليار دولار، بالإضافة إلى زلزال اليابان الذي حدث بالفعل، ولكن يجب العلم أنه على الرغم من تحقق بعض توقعات ليلى عبداللطيف يجب الاقتناع بـ “كذب المنجمون ولو صدقوا”.