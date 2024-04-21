حوش للزمن.. أعلى فوائد شهادات بنك مصر 30% لمدة ثلاث سنوات

أعلن بنك مصر عن طرح شهادات ادخار بأعلى نسبة فوائد وتستمر هذه الشهادات لمدة ثلاث سنوات متناقصة بعائد سنوي 30% السنة الأولى يكون العائد 25% والسنة الثانية 20% والسنة الثالثة يتم صرف العائد بدورية سنوية، وقد جاء هذا التصريح بعدما أعلن البنك المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض في ليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلي 27.25%، و 28.2%، و 27.75% على التوالي، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن فوائد شهادات بنك مصر في السطور القادمة.

أعلى فوائد شهادات بنك مصر

قام بنك مصر والبنك الأهلي بوضع شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات بأعلى عائد سنوي، حيث يصل هذا العائد إلى 30% لمدة ثلاث سنوات متناقصة وهذا بعدما أعلن البنك المركزي في أول شهر مارس الماضي برفع العائد على الجنيه إلى 6% دفعة واحدة.

شهادة الـ 30% من بنك مصر

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك مصر حتى يستطيع العميل شراء شهادة الادخار التي يصل العائد فيها إلى 30% وهذه الشروط تتمثل في الآتي:-

تصل مدة الشهادة إلى ثلاث سنوات.

يتم منح الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

يمكن شراء الشهادة بدءاً من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة ثابت تنافسي يتناقص كل سنة خلال فترة الشهادة وهي الثلاث سنوات حيث يبدأ في السنة الأولى ب 30% وفي السنة الثانية يقل إلى 25% وفي السنة الثالثة يقل إلى 20%.

يتم صرف عائد شهادات الادخار بشكل سنوي.

يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.

يستطيع العميل الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

هذه الشهادة مناسبة لجميع الأشخاص التي تحتاج إلى الاستثمار في وقت طويل، حيث يستطيع العميل الحصول على عائد ثابت طوال الخمس سنوات مدة الشهادة كما يتم خيار العميل في صرف العائد شهريا أو سنويا على حسب ما يريد، وتستمر مدة هذه الشهادة خمس سنوات والحد الأدنى لشرائها يبلغ 1200 جنيه.