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“عبـــر مظلتـــي spa.gov.iq/umbrella“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في محافظات العراق 2024
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، الرعاية الاجتماعية نوع من أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ويستفيد من هذا الدعم ملايين المواطنين الذين يتمكنون بفضله من توفير ما يحتاجون اليه من متطلبات وأساسيات للعيش لا يكفي دخلهم وحده لتوفيرها، وينتظر المتقدمين نتائج بحث الجهات المعنية للطلبات المقدمة ومراجعة الملفات لاختيار ذوي الأولوية منهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط الاستحقاق، وطريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في محافظات العراق 2024
ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين نزول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لمعرفة ما إذا كانوا سيحصلون على المنحة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية وهل سيشملهم الدعم أم لا، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على كشوف الاسماء عبر الانترنت ليسهل على المتقدمين البحث عن أسمائهم دون التوجه لأي مكان وتضييع وقتهم، وفيما يلي سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء بالخطوات :
- الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الانتقال الى الخدمات الالكترونية للرعاية الاجتماعية.
- للاستعلام لابد من تحديد المحافظة التابع لها المستعلم واختيار رقم الوجبة.
- ستظهر قوائم الاسماء حملها بصيغة PDF ثم ابحث عن الاسم المراد.
شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية
هناك مجموعة من الشروط يتحدد على أساسها الأشخاص الاكثر استحقاقا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية تلك الشروط وأوضحت انه لا يتم النظر في طلبات من لا تتوافر فيهم كافة الشروط، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالعراق.
- أن يتراوح عمره ما بين 18 عاما و 60 عاما، والنساء ما بين 15 عاما و 55 عاما.
- ألا يقل عدد أفراد اسرة المتقدم عن 4 افراد.
- أن يكون ليس لديه عمل أو مصدر دخل ثابت.