ماسك النشا وماء الورد السحري هيخلي بشرتك كالحليب ويزيل التجاعيد

ماسك النشا وماء الورد ماسك طبيعي أمن تماماً على صحة البشرة ويحافظ على نعومتها ونضارتها ويمحها مظهر جمالي رائع، ويساعد على ترطيب وتنظيف مسام البشرة المفتوحة من الدهون والزيوت والبثور السوداء التي تسبب تشوه البشرة، كما يعمل على تقشير خلايا البشرة الميتة ويحارب الاسمرار، ويسعد على تنعيم وترطيب الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد الطبيعي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل ماسك النشا وماء الورد

يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا وماء الورد لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المقادير المستخدمة ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه وتجفيفه من الماء. ثم نقوم بتوزيع الماسك عليه بالتساوي ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف. نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من بقايا الماسك. ثم نقوم بدهن الوجه بزيت اللوز المر حتى نجعل البشرة ناعمة وجميلة. يمكنك استخدام الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي الماسك على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر، ويعمل على محاربة خلايا الجلد الميتة ويعالج جميع مشاكل البشرة، ويساعد على إخراج الدهون التي تتراكم داخل المسام المفتوحة فتسبب البثور السوداء، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويزيل طبقات الجلد الميتة التي تسبب اسمرار الوجه، وهو رائع في تنظيف المسام وإخراج الدهون والزيوت بشكل رائع.

ماسك النشا والعسل لشد البشرة

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعقة كبيرة من النشا ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه بحركة دائرية حتي يتشرب جيداً، يترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.