الآن: سعر الدولار اليوم مصر يتراجع 20 قرش وتوقعات بانخفاضه لنحو 40 جنية في منتصف مايو
سعر الدولار اليوم مصر
سعر الدولار اليوم مصر ، والذي يشهد في الأيام الأخيرة على ارتفاع مجددا مع اقتراب صرف الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة، والتي سوف تكون في مايو المقبل، ولكن لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه سوف يتم رفع سعر الدولار مجدد في السوق السوداء، وخاصة وأنه حاليا تسيطر الدولة بشكل كبير على أسواق العملة الموازية، ونظرا أيضا إلى تقارب سعر صرف البنك مع سعر صرف السوق السوداء، وإليك سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.
سعر الدولار اليوم مصر
ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية بما قدر نحو جنية وعشرون قرش في 48 ساعة الماضية، وذلك عمل وفقا لسياسية تحرير سعر الصرف تبعا لحركة البيع والشراء، وبالإضافة إلى عدة عوامل أخرى من الإحتياطي الدولاري المصري في البنوك، والتي اتاحت شراء وبيع العملات مجددا رسميا من البنك المصري إلي المستوردين عوضا عن السوق السوداء والتي في الأشهر الماضية رفعت سعر الدولار الواحد ليصل نحو 72 جنية .
سعر الدولار اليوم
نقدم إليك أخر تحديث حول سعر صرف الدولار مقابل الجنية في أغلب البنوك المصرية بسعر البيع والشراء :
- سعر الدولار في البنك الأهلي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي: 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.