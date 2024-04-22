“حالًا ادخل سجل” .. رابط تسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 عبر وكالة عدل الرسمية بالخطوات

يبحث العديد من الأفراد من الطبقة المتوسطة للحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن تسجيل في سكنات عدل 3 في دولة الجزائر لعام 2024، لذلك تقدم وزارة الإسكان في الجزائر رابط إلكتروني خاص بعملية التسجيل في وحدات الإسكان بشكل سريع، نستعرض إليكم كافة التفاصيل وطريقة تسجيل من خلال الرابط الذي طرحته وزارة الإسكان في الفقرات التالية.

تسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

لقد تم الإعلان عن فرصة التسجيل في سكنات عدل 3 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الإسكان والمرافق الحصول على وحدات الإسكان لكل مواطنين الجزائر، ويمكن ايضاً التسجيل من خلال أحد فروع مكتب وزارة الإسكان المتاحة في كل مدن الجزائر، سنوضح لكم طريقة التقديم الإلكتروني خطوة بخطوة:

الدخول الى موقع الرسمي لوكالة العدل الجزائرية والضغط على الرابط المتاح على شبكة الإنترنت من هنا.

نقوم بالضغط علي زر إنشاء حساب جديد.

الرجاء كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

إختيار استمارة سكنات عدل.

نقوم بملأ الاستمارة بكل البيانات المطلوبة.

يجب دفع الرسوم المطلوبة للتقديم.

واخيرا نقوم بطباعة استمارة التقديم.

الشروط المطلوبة للتقديم في سكنات عدل 3 بالجزائر.

يجب توافر بعض من الضوابط والشروط للحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 بالجزائر،اليكم الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب.