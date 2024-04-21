“يا حظك لو اشتريتها” .. شهادات البنك الأهلي المصري 2024 بعائد كبير يصل حتى 30% لأول عام

يهتم عدد كبير جدا من الناس في مصر بشهادات البنك الأهلي المصري حيث ان البنك الاهلي المصري يقدم عدد كبير جدا من شهادات الادخار والاستثمار عائدات مجزية جدا ثانوية وشهرية لذلك يريد الناس الإطلاع على شهادات البنك الأهلي المصري الذي يمكنكم الاطلاع على تفاصيلها وعلى سعرها والعائد السنوي والشهري والربع شهري لها والاطلاع ايضا على بعض الشهادات الجيدة لبعض البنوك المصرية الأخرى من خلال متابعة هذا المقال.

شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخار مدتها ثلاث سنوات والعائد السنوي لها 30% أما العائد عن السنة الثانية فيكون 25% والعائد للسنه الثالثة يكون 20% حيث يتراجع العائد الى 19% وفقا لدورية الصرف المتنوعة حيث انه يكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 جنيه مصري، ومن الممكن الشراء الآن من الفروع المنتشرة الخاصة بالبنك في جمهورية مصر العربية.

شهادة بنك مصر الادخارية

يقدم بنك مصر شهاده لمدة ثلاثة سنوات والعائد السنوي لها 30% أما العائد للسنة الثانية يكون 25% والعائد للسنة الثالثة يكون 20% ويتم انخفاض العائد الى 19% بحسب دورية الصرف المتنوعة حيث انه يبلغ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه، وتستطيع أن تقوم بشراء تلك الشهادة من خلال أحد فروع البنك.

شهادة بنك قطر الوطني (QNB)

يقوم بنك قطر الوطني بتقديم فرصة استثمارية جيدة جدا لمدة ثلاث سنوات حيث ان العوائد الخاصة بها تتراوح بين 20% و 20.15%. ويمكن لجميع المستثمرين الإستفادة منها ومن الدفعات المتنوعة الأخرى حيث جاء الحد الادنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه.