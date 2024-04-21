“نزله حالًا وابسط أولادك” .. تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 الناقلة لمحتوى كرتوني مميز على النايل سات

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة سبونج بوب الحديد بعد تحديثه فالقناة تقدم محتواها المميز للأطفال والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من برامج الأطفال المختلفة مما زاد من نسبة مشاهدة القناة، كما أنها تقدم عدد من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال مما جعلها من أفضل القنوات التي تحوز بنسبة مشاهدة عالية لمتابعة محتواها، فيمكن تحميل القناة عبر قمر النايل سات.

تردد قناة سبونج بوب

قناة سبونج بوب واحدة من القنوات المميزة التي اشتهرت بتقديم برامج الأطفال المميزة، بحيث يتم تنزيل تردد قناة سبونج بوب عبر قمر النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد يكون 11355.

معدل الاستقطاب يكون بشكل عمودي

كما يكون معدل الترميز هو 27500.

مميزات قناة سبونج بوب

تمتلك القناة مجموعة كبيرة من المميزات مما نتج عنه زيادة نسبة المشاهدة بشكل كبير، ومن تلك المميزات ما يلي: