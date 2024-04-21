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“لولو عاوزة ماما” .. تردد قناة وناسة الجديد الناقلة لأجمل محتوى كرتوني طوال اليوم بإشارة قوية 2024
تقدم قناة وناسة محتوى مميز يتناسب مع الأطفال بشكل كبير، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة تردد قناة وناسة الجديد الذي يتم من خلاله تحديث القناة وتنزيلها للبداية في متابعة محتواها، تحرص على تقديم محتوى هادف ومميز للأطفال عبر ما تبثه من برامج مميزة من خلال شاشة القناة، فهي تحرص على تنويع المحتوى ما بين التعليمي والهادف الذي يستهدف تعليم الأطفال عدد من القيم والمبادئ المختلفة.
تردد قناة وناسة الجديد
يمكن تنزيل القناة والاستمتاع بمشاهدتها من خلال التردد الذي يسهل من تنزيل القناة والتمتع برؤية محتواها المميز، وتنزيل القناة من خلال التردد التالي:
- التردد: 11430
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
- اتجاه الاستقطاب: رأسي
مميزات قناة وناسة بيبي
تمتلك القناة مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال التي تحوز بنسبة مشاهدة عالية لما تقدمه من محتواها المناسب بشكل كبير مع الأطفال، ومن تلك المميزات ما يلي:
- تذيع محتواها على مدار اليوم بدون انقطاع مع بث مباشر لمحتواها.
- محتواها يستهدف الأطفال مع تقديم برامج ترفيهية وتعليمية.
- كما أن من مميزات القناة أيضًا أنها تقدم برامج كرتونية للأطفال مميزة يمكن من خلالها تعلم المزيد من القيم.
- تذيع أغاني تتناسب مع عمر الأطفال وتعليمهم الكثير من الأشياء.
- كما أن من ضمن سمات القناة التي تتميز بها أنها توفر محتوى تعليمي من خلال شكل ترفيهي ليتمكن الأطفال من التعلم.
- هذا بجانب أن القناة تتميز بجودة صوت وصورة مميزة في إذاعة محتواها.