“لولو عاوزة ماما” .. تردد قناة وناسة الجديد الناقلة لأجمل محتوى كرتوني طوال اليوم بإشارة قوية 2024

تقدم قناة وناسة محتوى مميز يتناسب مع الأطفال بشكل كبير، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة تردد قناة وناسة الجديد الذي يتم من خلاله تحديث القناة وتنزيلها للبداية في متابعة محتواها، تحرص على تقديم محتوى هادف ومميز للأطفال عبر ما تبثه من برامج مميزة من خلال شاشة القناة، فهي تحرص على تنويع المحتوى ما بين التعليمي والهادف الذي يستهدف تعليم الأطفال عدد من القيم والمبادئ المختلفة.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن تنزيل القناة والاستمتاع بمشاهدتها من خلال التردد الذي يسهل من تنزيل القناة والتمتع برؤية محتواها المميز، وتنزيل القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11430

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: رأسي

مميزات قناة وناسة بيبي

تمتلك القناة مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال التي تحوز بنسبة مشاهدة عالية لما تقدمه من محتواها المناسب بشكل كبير مع الأطفال، ومن تلك المميزات ما يلي: