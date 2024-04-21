“حالًا قدم” .. حجز البطاقة الموحدة في العراق أون لاين 2024 والأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل

حجز البطاقة الموحدة في العراق أون لاين 2024 فقامت وزارة الداخلية العراقية بتوفير رابط إلكتروني لحجز البطاقة والتي تعد في القانون بأنها هوية تعريفية وتكون بديل رسمي عن شهادة الجنسية وهي من المستندات والوثائق المهمة لكل شخص في العراق، تستطيع التعرف على رابط الحجز الالكتروني وخطوات التقديم ومعرفة جميع الوثائق والمستندات المطلوبة خلال متابعة المقال.

حجز البطاقة الموحدة في العراق أون لاين 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بتوفير كافة المواطنين أسهل طريقه يمكنهم من خلالها الحصول على العديد من الخدمات المتنوعة حيث يستطيعون استخراج البطاقة الوطنية لعام 2024 بكل سهولة من خلال إتباع النقاط التالية:

سجل دخول لمديرية شؤون البطاقة الموحدة خلال النقر على هذا الرابط.

بعد إضافة رمز التحقق ستفتح الصفحة الرئيسية، وينبغي الضغط على حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة.

إضافة المعلومات المطلوبة والتي تكون عبارة عن الاسم رباعي ونوع الجنس والعنوان وتاريخ الميلاد.

كتابة رقم الجوال والتأكد من صحته لأنه الوسيلة الوحيدة للتواصل معك وإرسال إشعارات لك.

اضغط على كلمة احجز.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية

هناك مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة لكي يتم حجز البطاقة الوطنية الموحدة، فعليك تجهيزها وتقديمها لكي تحصل على البطاقة، ومن هذه المستندات: