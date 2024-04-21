“متاح هنا”.. الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري في الأردن 2024م

تم الإعلان عن أسماء المقبولين في الإسكان العسكري لدفعة إبريل من قبل القوات المسلحة الأردنية، حيث يُوفر السكن المناسب لأولئك الذين ليس لديهم مأوى، بهدف توفير حياة كريمة ومناسبة. ولكن للتقدم للحصول على هذا الدعم، كما يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سيتم توضيح كيفية تحميل قوائم المستحقين في الإسكان العسكري الأردني وشروط الحصول عليه فتابعونا.

الاستعلام عن أسماء مسنحقي الإسكان العسكري في الأردن 2024

يمكن الاطلاع على أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية. سجل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة مرورك. أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم. انقر على رمز “أسماء المقبولين في الإسكان العسكري الأردني”. ستظهر كشوفات الأسماء بتنسيق PDF. اضغط على زر التحميل. يمكنك البحث عن اسم المتقدم في الكشوفات.

باستطاعتك الآن الوصول إلى قائمة المستحقين للإسكان العسكري في الأردن والتحقق من الأسماء.

شروط الحصول على دعم الإسكان العسكري الأردني 2024

شروط الحصول على الإسكان العسكري هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم منتسبًا إلى القوات المسلحة الأردنية.

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية الأردنية، ويجب أن يكون مقيمًا في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل دائم.

يجب على المتقدم أن يكون قد أكمل فترة خدمة عسكرية تبلغ 20 عامًا.

يجب عدم حصول المتقدم على قرض من أي جهة سابقًا.

يجب أن يكون المتقدم متزوجًا ولديه أطفال.

خطوات التقديم على قرض الإسكان في الأردن 2024

يمكنك التقديم لقرض الإسكان العسكري باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات العمل الرسمية. قُدم جميع المستندات المطلوبة المتعلقة بالتقديم. يجب أن يتمتع التقديم بالموافقة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. في حال الموافقة، سيتم صرف قرض الإسكان من بنك القاهرة عمان.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على قرض الإسكان العسكري بسهولة وفقًا لإجراءات القوات المسلحة الأردنية.