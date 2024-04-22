تحديث: سعر الدواجن اليوم في مصر .. والأيام المقبلة تشهد انخفاضات كبيرة للسلع الغذائية

سعر الدواجن اليوم في مصر وهي من أكثر السلع الغذائية اعتماد من قبل المصورين في وجباتهم الرئيسية عوضا عن اللحوم الحمراء والتي تشهد أسعارها علي ارتفاع غير مسبوق في الشهور الأخيرة وفي تصاريح هامه من رئاسه الوزراء حول انه بالفعل سوف يتم تخفيض أسعار العديد من السلع إلى أكثر من ٣٠ في الميه في الشهور المقبلة وهو ما نرصده إليكم تفاصيل عبر موقعنا البديل الإخباري.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تعبر بدوام ومشتقاتها من البيض هي البروتين الرئيسي للمصريين والتي تشهد في الأيام الأخيره، أي على انخفاض ملحوظ في أسعارها في الأسواق بمختلف أنواعها ومن المقرر أن تنخفض بشكل كبير ليصل الكيلو إلى ٤٠ جنيه مجددا تبعا لآخر تصريحات من شبعت الدواجن في البورصه ومغزاها الأخبار التي أعلنها رئيس الوزراء حول انخفاض السلع الغذائية والأساسية في الأيام المقبلة وهو ما يأمله المصريين بفارغ الصبر بعد موجه ارتفاع الأسعار الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

إليكم آخر تحديث لأسعار الدواجن اليوم فى مصر وفقا لما تعلنه شعبه الدواجن في المواقع والتي جاءت أسعار الدواجن على النحو التالي: