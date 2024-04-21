اجري جهز محفظتك عشان هتقبض.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024.. يابختك يعم فلوس بالكوم جيالك!!

حسب الممارسة الشائعة، يتم صرف معاشات شهر مايو للمستفيدين في فترة زمنية محددة خلال الشهر، على الرغم من أن التواريخ قد تتغير بناءً على السياسات المحلية والتطورات، إلا أنه من المعتاد أن يتم صرف المعاشات في النصف الأول من الشهر، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف على مواعيد صرف المعاش القادم، فقط تابعو معنا.

شروط استحقاق المعاش

بناء على ما جاء في المادة رقم “148 لعام 2019″، يمكن للفرد الحصول على المعاش بعد أن يبلغ سن الشيخوخة ويكتمل فترة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، والتي لا تقل عن 120 شهراً، أو 180 شهراً في حالة استكمال خمس سنوات من تاريخ الاشتراك بالهيئة:

يصرف المعاش أيضًا لأحد الأبناء في حالات مختلفة، سواء كانت العجز الكامل، أو وفاة المشترك، أو العجز الجزئي المستديم.

ويشترط عدم وجود اشتراك آخر للمستفيد في أي جهة حكومية أو مؤسسة عمل.

موعد صرف المعاش

تم تعيين موعد لصرف معاشات شهر مايو 2024 وفقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث سيكون يوم الأربعاء، الأول من مايو 2024م، هو يوم الصرف المحدد، وقد وضعت الهيئة القومية للتأمينات إجراءات للاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو 2024، ويمكنك القيام بذلك عبر زيارة الموقع الرسمي للهيئة واتباع الخطوات التالية: