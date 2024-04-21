هتاخد تموين بالكوم.. رابط تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2024… الفرحة بقت اتنين بالمولود

في هذا الوقت الحالي، يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن إمكانية إضافة مواليدهم إلى بطاقات التموين، في ظل إعلان وزارة التموين في وقت سابق أنها لن تستقبل طلبات إضافة مواليد جدد لعدد محدود من الفئات المستحقة لمزيد من التفاصيل، يرجى متابعتنا في الفقرات القادمة، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على طريقه اضافه المواليد وايضا ما هو الرابط الرسمي التي سوف تضيف عليه المواليد فقط تابعوا معنا.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

تم تحديد عدة فئات مستهدفة لتقديم الطلبات لإضافة تواريخ الميلاد إلى بطاقات التموين، وهي كما يلي:

الأسر المستحقة لمعاش التكافل والكرامة.

حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة.

الأفراد المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي.

أبناء الشهداء وأراملهم.

أبناء الأسر البديلة.

يجب أن يكون عمر الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

الأسر التي يقل عدد أفرادها عن 4 أشخاص، والتي يمكن زيادة أفرادها إلى 4 كحد أقصى.

كيفية تسجيل المواليد

يمكنك أيها القارئ الكريم تسجيل مواليدك على بطاقة التموين باتباع الإرشادات التالية: