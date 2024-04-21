«وحش الأداء من ريلمي».. مواصفات ومميزات هاتف  Realme GT Neo 5.. مافيش أقوى من كده!!

هاتف Realme GT Neo 5 يعد من بين أحدث إصدارات شركة ريلمي التي تتميز بالابتكار والتطور التكنولوجي، وهو مثالي للباحثين عن أداء عالي الجودة وتجربة ممتازة في استخدام الهواتف الذكية، سنلقي نظرة على جميع مواصفات ومزايا Realme GT Neo 5 ونستعرض الأسعار المتاحة في الأسواق العربية المختلفة، مما يساعدك على اتخاذ القرار المناسب قبل الشراء، تابع القراءة لاكتشاف كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الهاتف الرائع.

أبرز مواصفات هاتف Realme GT Neo 5

التحسينات الموجودة في هذا الهاتف الذي تم إصداره من قِبل شركة ريلمي تشمل تطويرات عديدة في النظام والتصميم الخارجي، يتضمن التحسينات المذكورة المميزات التالية:

المعالج المستخدم هو Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يأتي بتقنية ثمانية النوى وبتقنية تصنيع 4 نانومترات.

فيما يتعلق بالتخزين، يتوفر الجهاز بخيارات متعددة تصل إلى 1000 جيجابايت مع رامات تتراوح بين 8 و12 و16 جيجابايت.

تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات بدقة 50+8+2 ميجابيكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

الشاشة تأتي بقياس 6.74 بوصة وبدقة 1240×2772 بكسل، مع وجود ثقب صغير في الزاوية للكاميرا الأمامية.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13.

بطارية الجهاز تأتي بسعة 5000 مللي أمبير لتوفير طاقة كافية للاستخدام اليومي.

أبرز مزايا هاتف Realme GT Neo 5