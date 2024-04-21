تكنولوجيا
«وحش الأداء من ريلمي».. مواصفات ومميزات هاتف Realme GT Neo 5.. مافيش أقوى من كده!!
هاتف Realme GT Neo 5 يعد من بين أحدث إصدارات شركة ريلمي التي تتميز بالابتكار والتطور التكنولوجي، وهو مثالي للباحثين عن أداء عالي الجودة وتجربة ممتازة في استخدام الهواتف الذكية، سنلقي نظرة على جميع مواصفات ومزايا Realme GT Neo 5 ونستعرض الأسعار المتاحة في الأسواق العربية المختلفة، مما يساعدك على اتخاذ القرار المناسب قبل الشراء، تابع القراءة لاكتشاف كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الهاتف الرائع.
أبرز مواصفات هاتف Realme GT Neo 5
التحسينات الموجودة في هذا الهاتف الذي تم إصداره من قِبل شركة ريلمي تشمل تطويرات عديدة في النظام والتصميم الخارجي، يتضمن التحسينات المذكورة المميزات التالية:
- المعالج المستخدم هو Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يأتي بتقنية ثمانية النوى وبتقنية تصنيع 4 نانومترات.
- فيما يتعلق بالتخزين، يتوفر الجهاز بخيارات متعددة تصل إلى 1000 جيجابايت مع رامات تتراوح بين 8 و12 و16 جيجابايت.
- تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات بدقة 50+8+2 ميجابيكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
- الشاشة تأتي بقياس 6.74 بوصة وبدقة 1240×2772 بكسل، مع وجود ثقب صغير في الزاوية للكاميرا الأمامية.
- يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13.
- بطارية الجهاز تأتي بسعة 5000 مللي أمبير لتوفير طاقة كافية للاستخدام اليومي.
أبرز مزايا هاتف Realme GT Neo 5
- الهاتف مجهز بتقنية NFC التي تضفي عليه ميزة مميزة لا تجدها في الأجهزة الأخرى.
- يتميز الجهاز بفتحتي SIM لاستخدام شريحتي اتصال. يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم يضم زجاجا عالي الجودة بالإضافة إلى إطار من البلاستيك المتين.
- يتمتع الهاتف بخاصية التحكم في الأجهزة الكهربائية المنزلية عبر التطبيق المخصص.
- على الرغم من عدم وجود فتحة لبطاقة الذاكرة، إلا أن الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية لتوفير تجربة تصوير استثنائية، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الفيديوهات بجودة 4K.
- يتمتع الجهاز بخاصية تحديد الموقع عبر GPS وشاشة عالية الكفاءة وكبيرة الحجم.
- يتمتع الهاتف بشحن سريع وإمكانية التحكم فيه، وتصل ذاكرته العشوائية إلى 18 جيجابايت.
- كما أن السماعات الخارجية توفر جودة صوت عالية تجعل الصوت واضحا ومرتفعا.