طريقة معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة اليمنية 2024، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليمنية، مع اقتراب موعد اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة اليمنية، فقد أصبحت طريقة معرفة أرقام الجلوس إلكترونيًا محل تسائل من العديد من أولياء الأمور و الطلاب فقد كان استخراج رَقْم الجلوس من قبل عن طريق المدرسة وسعيًا من الوزارة لتوفير الوقت والجهد، بعد أن أصبح استخراجه إلكترونيًا من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، لذا نكشف لكم في هذا المقالة طريقة معرفة أرقام الجلوس وموعد اختبارات نهاية العام بالإضافة إلي طريقة الاستعلام عن النتيجة.

معرفة أرقام الجلوس ثالث ثانوي صنعاء 2024

يبدأ الطلاب والطالبات في الثانوية العامة اليمن والتاسع الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر منصة الإدارة العامة للاختبارات كالتالي:

أولًا ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة الاختبارات اليمنية.

ومن ثم ادخل علي القائمة الرئيسة للموقع واختر الأيقونة الخاصة بأرقام الجلوس.

بعد ذلك سوف يظهر لك قائمة تحمل كافة المستويات الدراسية اختر أيقونة الثانوية.

في داخل الخانة المخصصة لاسم الطالب ادخل الاسم رباعيًا.

ومن ثم قم اضغط علي زر العثور علي رَقَم الجلوس.

بعد ذلك سوف يظهر لك نافذة جديدة بها كافة البيانات المتعلقة بالطالب ورقم الجلوس ومع جود إمكانية طباعته.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية 2024

أولًا ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ومن ثم انتقل إلي الصفحة الرئيسية واضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك ابحث عن خدمة النتائج و اختر المستوي التعليمي الذي تود الاستعلام عن نتائجه.

ومن ثم حدد عام الدراسة وادخل رَقْم الجلوس الخاص بالطالب.

سوف تظهر لك النتائج مباشرةً.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه معرفة أرقام الجلوس ثالث ثانوي صنعاء 2024 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.