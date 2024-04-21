أحلى الاوقات هتقضيها مع اللعبه دي.. خطوات تحميل لعبة جاتا GTA San Andreas للموبايل بأحدث إصدار

لعبة GTA San Andreas هي واحدة من ألعاب المغامرة التي تتميز بمميزات عديدة، حيث تم إصدار سلسلة متنوعة من لعبة جاتا الشهيرة، ولعبة جاتا سان اندرياس هي واحدة منهم، وقد تم إصدار اللعبة رسميا لنظام الاندرويد، كما تم تصنيف لعبة جاتا سان اندرياس من أفضل الألعاب التي يمكن الاستمتاع بها وقضاء وقت الفراغ عليها، وسوف نوضح لكم في السطور القادمة خطوات تحميل لعبة.

طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas للموبايل

يمكن تحميل لعبه جاتا سان اندرياس على الموبايل بنظام الاندرويد عن طريق إتباع هذه الخطوات الآتية:-

عليك أولا بالدخول على متجر الألعاب والتطبيقات جوجل بلاي المتواجد على هاتفك.

ثم أدخل اسم لعبة GTA San Andreas في شريط البحث.

وبعدها اضغط على البحث وانتظر حتى تظهر أمامك اللعبة.

ثم إضغط على تحميل اللعبة.

سوف يقوم جوجل بتحديد موقعك وبعدها يتم تنزيل اللعبة تلقائيا على هاتفك.

تبلغ حجم اللعبة حوالي 1.5 جيجا بايت يجب أن تكون هذه المساحة متوفرة على هاتفك حتى تكتمل عملية التحميل.

مميزات لعبة GTA San Andreas

تتميز لعبة جاتا سان اندرياس على العديد من المميزات التي تجعلها من الألعاب الفريدة من نوعها ودائما تحتل الصدارة وسط قائمة ألعاب المغامرات الحديثة والقديمة، ومن ضمن مميزات هذه اللعبة جاءت على النحو التالي:-