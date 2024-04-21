موت وخراب دياار.. وقف معاش تكافل وكرامة في هذه الحالات .. مترجعش تعيط وتقول ياريتني!!

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى وجود عدة سبل تؤدي إلى توقف معاش تكافل وكرامة، وتتمثل هذه الأسباب في الحالات التي يتوقف فيها معاش تكافل وكرامة الذي يمنح للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمعدومين من الأشخاص الذين لا يحصلون على معاشات، وبناءً عليه، يبحث العديد من المواطنين عن تلك الأسباب، ونحن هنا سنوضحها لكم بالتفصيل في هذا التقرير من خلال الفقرات القادمة.

اسباب وقف معاش تكافل وكرامة

تعتزم العديد من المواطنين فهم الأسباب التي تؤدي إلى توقف أو رفض معاش تكافل وكرامة، وقد توضحت هذه الأسباب من خلال تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

امتلاك للمواطن ممتلكات عقارية مخصصة للإستثمار خارج محل إقامته.

في حالة امتلاك المواطن قطعة أرض زراعية تتجاوز المساحة المحددة.

اذا وجد للمواطن عمل شخصي أو خاص.

إذا كان للمواطن مركبة زراعية أو سيارة نقل أو تاكسي. عند التحاق أحد أبناء المواطن بمدارس خاصة تتجاوز تكاليفها السنوية 20000 جنيه للفرد.

إذا تم اثبات المواطن خارج البلاد أثناء التحقيق.

إذا وجد للمواطن ثلاثة رؤوس أبقار أو أكثر لأغراض التجارة.

إذا تحصل للمواطن عمل في مؤسسات ذات طبيعة خاصة.

إذا يعمل للمواطن وظيفة حكومية مع تأمينات إجتماعية أو بدونها، سواء كانت بمكافأة شاملة أو غيرها.

إذا وجد للمواطن وظيفة في القطاع الخاص مع تأمينات إجتماعية أو بدونها، سواء كانت بمكافأة شاملة أو غيرها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

ويرغب العديد من المواطنين في الاستفسار ومعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامه من جانب الحكومة المصرية، ويأتي صرف المعاش في تاريخ 15 من كل شهر ميلادي.