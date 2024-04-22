من موقع وزارة التضامن|..استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 “عربيات لذوي الاحتياجات الخاصة برخص التراب”

استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين يتزايد عنها البحث بشكل كبير من جميع الأشخاص في الدولة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون وزارة الصحة المصرية خدمة الاستعلام من اكل توفير الوقت والجهد على المواطنين بدلًا من الذهاب إلى مقر الوزارة، وسوف نتعرف على كافة تفاصيل الاستعلام في التالي تابعونا.

استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يستطيع كافة الأشخاص الاستعلام عن نتيجة المعاقين عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة للاستعلام، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني الرسمي.

تسجيل الدخول إلى الموقع بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة الخدمات الطبية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن تقرير الكشف الطبي.

إدخال الرقم القومي الخاصة بالمستعلم المكون من 14 رقم بشكل دقيق.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر كافة النتائج المتعلقة بالكشف الطبي الخاصة بالمستعلم.

استعلام نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عن طريق الخط الساخن

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الكشف الطبي عن طريق التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الخط الساخن، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 15322.

اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خدمة الصوتية الإلكترونية.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

سوف تصلك رسالة بنتيجة الكشف الطبي على هاتفك المحمول.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

توجد مجموعة من الشروط التي يلزم أن تتوفر من أجل الموافقة على الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتتمثل تلك الشروط في التالي: