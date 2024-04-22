استلف رصيد وكمل مكالمتك…أكواد الاستلاف من شركات المحمول الأربعة “موبينيل وفودافون وأورانج وwe

تعتبر خدمة استلاف الرصيد من شركة اتصالات أو شركة فودافون أحد أهم وأبرز الخدمات التي تقوم بتقديمها الشركات لعملائها، حيث تعد المنفذ الوحيد للعميل أثناء نفاذ رصيده، وتقوم الشركة بتوفير إمكانية استلاف الرصيد بقيمة تتراوح بين 5 جنيهات حتى 70 جنيه لكافة عملائها طبقا لعمر الخط، ومن الجدير بالذكر أن مصاريف خدمة الاستلاف الخاصة بشركة الاتصالات تختلف باختلاف شريحة الاستلاف.

أكواد الاستلاف من شركات المحمول

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن كيفية الحصول على أكواد الاستلاف من شركات المحمول، حيث يرغبون في معرفة كافة التفاصيل المرتبطة بأكواد الاستلاف وكيفية الحصول عليها، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل شركة الاتصالات وشركة فودافون كالتالي:

شركة الاتصالات

يمكن بكل سهولة القيام بطلب خدمة سلفني من شركة الاتصالات من خلال طلب كود سلفني شكرا من اتصالات وهو #911* ولكن لتقوم باختلاف رصيد من اتصالات يجب أن يكون الرصيد الخاص بك قد نفذ بالفعل، ولا يوجد أي رصيد في الخط بقيمة أقل من 1.5 على أن يمنحك هذا الكود إمكانية استلاف الرصيد بقيمة 5 جنيهات في كل مرة تقدم فيها بطلبه.

أو من الممكن استخدام كود #1*911* لكي تستطيع استلاف الرصيد بكامل المبلغ المتاح للخط الخاص بك الذي يصل إلى حد أقصى قيمته 70 جنيه.

وشرط آخر للتمتع بخدمة سلفني شكرا اتصالات يجب أن يكون قد مر على شراءك وتشغيلك للخط فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

شركة فودافون

تقدم شركة فودافون خدمة سلفني شكرا، وهذه الخدمة تكون متاحة إذا كان العميل غير قادر على إجراء مكالمة هامة لعدم وجود رصيد كافي معه، ويحدث هذا من خلال الاتصال على رقم #3*.

وتعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي تقدمها شركة فودافون لأي مواطن غير قادر على شحن الخط الخاص به.

شروط الاستفادة من خدمة سلفني شكرا فودافون

يوجد بعض الشروط والأحكام ليتم الاستفادة من خدمة سلفني شكرا التي تقدمها شركة فودافون، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: