الهاتف الملقب بوحش سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يرغب الكثيرون في معرفة سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، إذ يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بشاشة خرافية، إضافة إلى أنه يدعم نظام الأندرويد 14، وتبلغ مساحة بطاريته 5000 ملي أمبير، كما أنه يعمل وفقا لبرامج الذكاء الصناعي، والعديد من المميزات الخاصة جدا التي ستدفع الكثيرين للرغبة في اقتناء هذا الهاتف، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن مواصفاته ومميزاته وسعره فتابع معنا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بما يلي:

المواصفات الوصف نوع المعالج Snapdragon 8Gen 3 تكنولوجيا المعالج 4 نانو التخزين – الإصدار الأول 256 جيجا بايت (ذاكرة صلبة) / 12 جيجا بايت (ذاكرة عشوائية) التخزين – الإصدار الثاني 512 جيجا بايت (ذاكرة صلبة) / 12 جيجا بايت (ذاكرة عشوائية) التخزين – الإصدار الثالث 1 تيرا بايت (ذاكرة صلبة) / 12 جيجا بايت (ذاكرة عشوائية) إمكانية زيادة المساحة لا يمكن بإضافة كارت ميموري دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية الأولى 200 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية الثانية 50 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية الثالثة 10 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية الرابعة 12 ميجا بيكسل نوع الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X قياس الشاشة 6.8 إنش دقة الشاشة 1440× 3088 بيكسل نظام التشغيل أندرويد 14 واجهة المستخدم One UI 6.1 سعة البطارية 5000 ملي أمبير

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بالعديد من المميزات، منها ما يلي:

جودة خامة التصنيع.

كاميرا خرافية.

سعة البطارية الكبيرة.

جودة أداء المعالج.

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سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24 الترا

يُعتبر هذا الهاتف من الهواتف الرائدة في السوق، ويأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي RAM تصل إلى 12 جيجابايت، ويُقدر سعره في الأسواق العالمية بحوالي 1300 دولار أمريكي، أما في السوق المصري، فإن سعر الجهاز لنفس الإصدار يصل إلى 66,000 جنيه مصري، وفي حال كنت تبحث عن نسخة أكبر من حيث السعة التخزينية، فإن النسخة التي تأتي بسعة 512 جيجابايت مع نفس حجم الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت، يمكن أن تجدها في السوق المصري بسعر يقارب 73,000 جنيه مصري.