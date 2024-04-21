هل يوجد تسهيلات جديدة في آخر اخبار قانون التصالح؟ ورسوم المخالفات

إن قانون التصالح الجديد الذي تم إطلاقه في العام 2024 والمتعلق بتنظيم حالات المخالفات الإنشائية نظاماً بالغ الأهمية حيث يؤثر على ملايين المواطنين، وذلك بسبب وجوب تنفيذ اللوائح التنفيذية التابعة لهذا النظام، والتي تغطي كافة الجوانب المرتبطة بتفعيل قانون التصالح في البناء المخالف، و من خلال مقالنا هذا سنوضح جميع اخبار قانون التصالح كما سنذكر أسعار المخالفات.

اخبار قانون التصالح

إن مخالفة البناء تطلب دفع رسوم التصالح، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

وصلت تكلفة الغرامات المتعلقة بالتكاليف البنائية إلى 20 ألف جنيه مصري في المناطق الصناعية والمدن المختلفة، بينما بلغت في القرى حوالي 5 آلاف جنيه مصري.

تم رصد محاضر مخالفة في تغيير النشاط بقيم تتعدى الـ 120 ألف جنيه في المناطق الصناعية ومتنوعة في المدن، بينما وصلت التكاليف إلى حوالي 30 ألف جنيه بالنسبة للقرى.

الأوراق اللازمة لتقديم طلب للتصالح

يوجد بعض الأوراق يجب توافرها من أجل تقدم طلب للتصالح في البناء وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

اسم مقدم الطلب.

رقم الطلب وتاريخ قيده.

رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.

عنوان العقار المخالف.

يلزم وجود إفادة بالمخالفة تبين المنطقة المستهدفة وكمية الأدوار التي تشملها.

قيمة رسوم الفحص والمصاريف الخاصة بالبناء، وكذلك تاريخ وأرقام الإيصالات التي تثبت أنه قد تم السداد.

موعد بدأ العمل بقانون التصالح الجديد

قد أوضح إيهاب منصور، نائب رئيس اللجنة المعنية بالعمل في مجلس النواب، بأنه سيتم البدء في تنفيذ التشريع الجديد بالمناطق الحضرية والمجتمعات المحلية اعتبارًا من الخامس من شهر مايو القادم، كما سيتم هذا التنفيذ وفقًا للقواعد واللوائح التي تم إصدارها حديثًا.