“من هُنـــا رابط مفعل” .. دفع فاتورة التليفون الأرضي بالخطوات وكيفية تجديد باقة الإنترنت أون لاين 2024

يبحث الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي وذلك تزامنًا مع صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 ، وقد قامت الشركة المصرية للاتصالات في الأيام الأخيرة الماضية بقطع خدمة التليفون الأرضي عن الكثير من المستخدمين لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي ، خلال السطور التالية نوضح الطرق المختلفة لسداد فاتورة الخط الأرضي لتجنب انقطاع خدمة الانترنت.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن العديد من طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي و نوضحها في السطور التالية وذلك تسهيلًا على جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات.

يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال خدمة السداد الإلكتروني من هنا.

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترال وي في منطقتك.

يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال خدمات فوري أو مصار أو أمان.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق موقع الشركة أو خدمة العملاء على الخط الساخن 19777.

كيفية تجديد باقة الإنترنت الأرضي

لتجديد باقة الانترنت الارضي يجب دفع فاتورة الخط الارضي ودفع قيمة باقة الإنترنت الأرضي ، ويمكن تجديد فاتورة الانترنت الارضي من خلال تطبيق My We أو من خلال الموقع الالكتروني أو من خلال أحد منافذ الدفع الفوري “فوري – مصاري – سداد – ممكن – بي – خدماتي” أو من خلال أحد فروع وي.