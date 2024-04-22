NEW تردد قناة بطوط للأطفال 2024 العارضة لأحدث أفلام ديزنى الجديدة مدبلجة باللهجة المصرية

تردد قناة بطوط للأطفال ، والتي بدأت أن تنافس أقدم قنوات الأطفال الشهيرة منذ أن تم إطلاقة بثها على القمر الصناعي النايل سات ، ويرجع ذلك إلى أنها تنتقى المحتوى التي تقدمه إلي الأطفال ليكون مسلي وممتع إليهم ويناسب كافة الأعمار، وبالإضافة إلى مراعاة القيم والسلوكيات الحسنة في محتواها التي تقدم لكى ليناسب تقاليد ومعايير الأسرة العربية وخاصة في ظل الانفتاح الغير مسبوق التي أصبح حول الأطفال في كافة وسائل الإعلام المرئي الآن، وإليكم أحدث إشارة تردد قناة بطوط لمتابعة أفلام الكارتون

تردد قناة بطوط للأطفال

تعرض قناة بطوط للأطفال على مدار اليوم باقة مميزة من برامج الأطفال الترفيهية والكرتونية التي نالت على استحسان وقبول الأطفال وأولياء أمورهم منذ أن تم انطلاق القناة، وتقدم القناة إلى الأطفال أحدث أفلام ديزنى للكارتون باللهجة المصرية المحببة للكبار قبل الصغار، تحرص القناة على تقديم كل ما هو جديد في أساليب التربية الحديثة عبر برامجها المتنوعة ، كما أن القناة تقدم إلى الأطفال باقة من أحدث أغاني وأناشيد للأطفال على مدار اليوم.

إشارة تردد قناة بطوط للأطفال

تمتاز قناة بطوط للأطفال بأنه تعرض محتواها على مدار 24 ساعة بأفضل جودة من الصوت والصورة ، على جميع الأقمار لكى يمكن إلى جميع الأطفال في الشرق الأوسط متابعتها عبر اشارة تردد قناة بطوط للأطفال:

تردد قناة بطوط على النايل سات 2024

التردد:11494.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة بطوط على العرب سات 2024