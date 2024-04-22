بجودة عالية الدقة: تردد قناة روتانا سينما 2024 Rotana Cinema لمتابعة أجدد الأفلام المصرية

تردد قناة روتانا سينما 2024 ، أحد أكبر قنوات الترفيهية العربيه منذ عقود ، والتي على غرارها تم إطلاق العديد من قنوات الأفلام والمسلسلات المصرية العربية أصبحت لا تحصى بعدد بعينه نظرا إلى أنه يوميا يتم إطلاق قنوات جديده وبالأخص على القمر الصناعي النايل سات ، لكن لقناة روتانا سينما مكانة مميزة عند متابيعها وخاصة وأنه تنقل إليهم أحدث الأفلام العربية مجانا وبأفضل جودة من الصوت والصورة على عكس باقي القنوات الأخرى، وإليك أحدث إشارة تردد قناة روتانا الجديد.

تردد قناة روتانا سينما 2024

يتابع قناة روتانا سينما ملايين من المشاهدين فى الشرق الأوسط على مدار اليوم ، والتي تضم شبكة قنوات روتانا سينما على عدة قنوات متنوعة منها روتانا سينما وروتانا منوعات وروتانا خليجى وروتانا مسلسلات وروتانا زمان ، وروتانا الرياضية التي أطلقتها مؤخرا ، ولهذا تنال القناة على إعجاب مختلف الأذواق من المشاهدين في الشرق الأوسط، وتحصد على أعلى نسب مشاهدة بفضل أنها تعرض أحدث الأفلام التي تم عرضها في السينمات المصرية و الخليجية عبر شاشتها وبجودة اتش دى على عكس باقي قنوات الأفلام الأخرى التي تعرض محتواها مسروق وبجودة سيئة لغاية .

تردد قناة روتانا سينما الجديد

حدث بيانات تردد قناة روتانا سينما 2024 على أى من الإحداثيات التالية :

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

إستقطاب القناة: أفقي.

يوجد تردد أخر لقناة روتانا سينما على النايل سات

التردد : 11296.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطًأ: 4/3.