بدون تشويش: تردد قناة أون تايم سبورت hd لمتابعة مباراة الدوري المصري ومباريات منتخب مصر القادمة

تردد قناة أون تايم سبورت hd، وهو القناة الرياضية الأولى في مصر والتي تنقل من خلالها جميع فعاليات الرياضية المتنوعة على مدار اليوم وأشهر ما تعرضه القناة هو الدوري المصري الممتاز، وكافة مباريات المنتخب المصري سواء الرسمية أو الودية في كافة الألعاب الرياضية التي يشارك بها المنتخب المصري ، وبالإضافة إلي أن القناة تنقل بعض الألعاب الفردية التي يؤدى بها أبطال المصريين في تلك الرياضيات، وإليك أحدث وأقوى إشارة تردد لقناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت hd

يمكنك متابعة الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت فقط ولا توجد أي قنوات رياضية أخرى تنقل من خلاله البطولات المصرية المحلية، إلا في معادا ما يتم لعبه في الخارج مثل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر الأخيرة التي كان تلعب في المملكة العربية السعودية ولكن تم نقلها حصريا على قناة أون تايم سبورت والقنوات السعودية الرياضية، كما أن القناة لديها حق إذاعة مباريات لفرق المصرية المشاركة في البطولة الدولية التي تقام على أرضها، متوقع أن تنقل القناة مباراة الأهلي ومازيمبى المقبلة في الإياب نظرا لأنها سوف تقام في القاهرة.

إشارة قناة أون تايم سبورت

حدث إشارة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات لمتابعة أقوي البرامج الرياضة المشهورة والتي تذاع بشكل يومي على شاشتها ، بجانب الاستوديو التحليلي لكافة مباريات الدوري المصري على بياناتها التالية:

تردد القناة: 11861

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: hd.

تردد قناة أون تايم سبورت 2