حدث الآن: تردد قناة SSC sport1 الجديد لمشاهدة مباراة العين والهلال في دوري أبطال أسيا 2024

تردد قناة SSC sport1 الجديد، والتي ارتفع البحث مؤخرا حول الإستعلام عن إشارتها من أجل متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، ومباريات دوري أبطال أسيا والتي يشارك بها الهلال السعودي ممثلا المملكة العربية السعودية، والتى وصل بها إلى دور نصف النهائي أمام العين الإماراتي وقد شهدت مباراة الذهاب في الإمارات على العديد من الأحداث الهامة منها التأجيل أولا نظرا لسوء الأحوال الجوية في الإمارات، ومن ثم أقيمت المباراة في اليوم التالي انتهت بفوز العين بنتيجة كبيرة وغير متوقعه بأربعة أهداف مقابل هدف للهلال، مما سوف يجعل مباراة الإياب في السعودية قوية للغاية على الرغم من أنه يعتبر حسمها العين الإماراتي، وإلى أحدث إشارة تردد القناة السعودية الرياضية.

تردد قناة SSC sport1 الجديد

تم إطلاق بث قنوات السعودية الرياضية في أخر ثلاث سنوات ومنذ أن تم بثه وهى تمتلك حقوق بث العديد من أقوى البطولات العربية والعالمية حصريا على شاشتها وأصبحت تنافس شبكة قنوات بي أن سبورت التي تعتبر أقدم شبكة قنوات رياضية في الشرق الأوسط ولديها ملايين من المشاهدين حول العالم ، وتنقل قنوات السعودية الرياضية مباريات دوري أبطال أسيا على شاشتها حصريا وبشكل مجاني إلي متابيعها في المملكة العربية السعودية .

تردد قناة SSC1 الجديد

تابع مباراة العين و الهلال السعودي في مباراة الإياب يوم 23 أبريل المقبل على شاشة تردد قناة SSC الجديد من خلال إشارة القناة التالية على النايل سات:

تردد قناة SSC SPORT على نايل سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC SPORT على عرب سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC SPORT على بدر سات