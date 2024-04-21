بعد التعديل..وزارة المالية تعلن سلم رواتب الموظفين في العراق بالزيادة الأخيرة 2024

تسعى الحكومة العراقية بشكل دائم ومستمر إلى توفير معيشة أفضل للمواطن العراقي، ولا سيما بعد سوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها أغلب دول العالم، لذلك عملت على زيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور وهذه الخطوة سوف تساهم بشكل كبير في مساعدة الموظفين على تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم وعيش حياة كريمة، وبعد أن تم الإعلان عن قرار الزيادة من قبل وزارة المالية العراقية، فقد تزايدت عمليات البحث عن سلم رواتب الموظفين وهذا ما سنتحدث عنه بشكل مفصل في هذا المقال.

ما هو سلم رواتب الموظفين في العراق بالزيادة الأخيرة

عملت الجهات المختصة التابعة للحكومة العراقية على وضع تعليمات خاصة يتم اتباعها عند تعديل سلم رواتب الموظفين العراقيين، حيث أن زيادة الرواتب تختلف من موظف إلى آخر وذلك بحسب ترتيب الدرجة الوظيفية، ووفقًا لهذه التعليمات أصبح سلم رواتب الموظفين بعد هذه الزيادة كالآتي:

تبلغ قيمة رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة بعد الزيادة مايقارب 650.000 دينار عراقي.

أما رواتب موظفي الدرجة التاسعة بعد الزيادة فقد أصبحت قيمتها حوالي 727.500 دينار عراقي.

بالنسبة لموظفي الدرجة الثامنة فقد زادت قيمة رواتبهم لتصبح حوالي 819.000 دينار عراقي.

أما رواتب الموظفين من الدرجة الأولى فقد أصبحت بعد الزيادة حوالي مليون و100 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق

وزارة المالية العراقية وضحت سلم رواتب الموظفين العراقيين والعراقيات لجميع المحافظات بعد التعديلات الأخيرة بالدولة لذلك يرغب العديد من المستفيدين التعرف على تفاصيل الراتب بعد الزيادة الأخيرة المقررة من الوزارة لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة الصحيحة بالخطوات عند الاطلاع على رواتب الموظفين في عموم دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل الجديدة المتاحة: