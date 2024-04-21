حمل وشوف اسمك.. تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، كبار السن والارامل وغيرهم ينتظرون الكشف عن موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر المواقع الرسمية والتي يأتي على رأسها منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، حيث يستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية الالاف الاسر التي تنطبق عليهم الشروط مما يساعد في توفير حياة كريمة لهم، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وحتى الآن لم يصدر تصريح من أي جهة رسمية يفيد بموعد الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارها كثيرا، خاصة بعدما كشفت وزارة العمل أن سبب تأخر الاعلان عنها يرجع أي عدم وجود مبالغ مالية تكفي لصرف الوجبة، ولذا لا تزال الحكومة العراقية تعمل على توفير الاموال اللازمة للصرف، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

الولوج إلى منصة مظلتي.

قم باحتيار ايقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

واختيار الوجبة السابعة.

قم بادخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم لاتمام الاستعلام.

بعد أن تنتهي قم بتحديد زر الاستعلام.

وفي النهاية سوف تظهر امامك كشوفات الأسماء تستطيع تحميلها على جهازك.

بعد تحميل الكشوف قم بفتحها والبحث عن اسمك.

الفئات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

فيما حددت الحكومة العراقية المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 والمستحقين للدعم المالي المقدم، وهم:

فئة الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون دخل شهري ثابت.

وكذلك الزوجات المطلقات اللاتي يحملن حكم بالطلاق.

وكذلك الأطفال الأيتام.

وايضا الأرملة التي توفى عنها زوجها.

ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

من لا يملك وظيفة ثابتة.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لصرف تلك الوجبة الجديدة المنتظرة.

حتى الآن وحتى تلك اللحظة لم يتم صدور أي تصريح رسمي حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 أو موعد نزلها في جميع المحافظات العراقية، حيث سيتم صرف راتب المشمولين قريبا لجميع من تنطبق عليهم الشروط.

حالة من الغضب تنتاب العديد من المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق بسبب تأخر الوزارة في صرف الدفعة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية التي تأخرت لشهور طويلة، وحتى هذا الوقت لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الموعد الرسمي للصرف.