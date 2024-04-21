استعد كويس يابطل.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة والغربية وجميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي الجاري، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 خلال شهر مايو القادم، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 في كافة المحافظات ليستعد الطلاب لها.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

وقد تم نشر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 عبر المواقع الرسمية خلال الساعات الماضية، حيث ستنطلق امتحانات الاعدادية في تلك المحافظة في يوم السبت 18 مايو 2024، وتنتهي في 21 من الشهر ذاته، لتبدأ إجازة اخر العام في الخميس 25 مايو، وقد تم اتخاذ هذا القرار لضمان عدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين، وقد جاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة الترم الثاني 2024 كما يلي:

المادة الاولي السبت الموافق 18 مايو: امتحان اللغة العربية.

المادة الثانية الأحد 19الموافق مايو: امتحاني الجبر والكمبيوتر.

المادة الثالثة الاثنين 20 الموافق مايو: امتحان الهندسة.

المادة الرابعة الثلاثاء 21 الموافق مايو: امتحان الإنجليزية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية 2024

من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية 2024 يوم السبت 18 مايو 2024 وستكون أول مادة اللغة العربية والأملاء، وتنتهي الامتحانات في يوم 23 من الشهر نفسه:

السبت 18 مايو 2024 تكون مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024 تكون مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

الاثنين 20 مايو 2024 تكون مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 مايو 2024 تكون مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024 تكون مادة اللغة الأجنبية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 23 مايو 2024 تكون مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الدقهلية

– السبت 18 مايو 2024، مادة اللغة العربية.

– الأحد 19 مايو 2024، مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

– الاثنين 20 مايو 2024، مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

– الثلاثاء 21 مايو 2024، مادة الدراسات الاجتماعية.

– الأربعاء 22 مايو 2024، مادة الهندسة والدراسات الفنية.

– الخميس 23 مايو 2024، مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

يوم الخميس 16 مايو: امتحان اللغة العربية.

يوم السبت 18 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد 19 مايو: امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر.

يوم الاثنين 20 مايو: امتحان العلوم.

يوم الثلاثاء 21 مايو: امتحاني الجبر والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 22 مايو: امتحان الهندسة.

كلما مر الوقت يوما بعد يوم، كلما اشعلت وازدادت عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل على جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 التي قاربت علينا كثيرا جدا، حيث يسعى كل طالب وطالبة معرفة موعد الامتحان لبدء الاستعداد لهذا المعترك التعليمي وقد تركنا لكم في الاعلى كامل التفاصيل.