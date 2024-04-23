“بتخلي العيال تنعنش وتفرفش” .. تردد قناة وناسة كيدز وكيفية استقبالها لمشاهدة برامجها وأفلامها الكرتونية 2024

تعد قناة وناسة بيبي واحدة من القنوات الرائدة في مجال البث الفضائي للأطفال في العالم العربي، إذا يتم عرضها من خلال النايل سات، هذه القناة لها شعبية واسعة وتحظى بمتابعة الأطفال بأعداد غفيرة من مختلف البلدان العربية، وقد استطاعت في مدة زمنية قصيرة أن تحقق إنجازات ملفتة ونجاحًا متميزًا، بدأت القناة بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، وبمرور الوقت وزيادة عدد المتابعين، تطور الأمر لتحصل على فضاء خاص بها على شاشات التلفزة، مما سمح لها بالوصول إلى جمهور أوسع، وقدمت المحتوى بصورة مجانية متيحة المشاهدة دون الحاجة لتكبد تكاليف الاشتراك الإنترنت.

تردد قناة وناسة

تستطيع ضبط تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية المذكورة أدناه:

تردد قناة وناسة للأطفال نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة للأطفال عرب سات

التردد: 11270

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

برامج قناة وناسة بيبي

تبث قناة وناسة كيدز مجموعة متنوعة من الأناشيد ومقاطع الفيديو الموجهة للصغار طوال اليوم، ومن بين أبرز الأغاني المعروضة على الشاشة توجد الأمثلة الآتية:

وينك يا لولو.

وناسة.

يلا تنام.

لولو ضاعت.

الو شرطة حرامي.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

يسهل الحصول على التردد الجديد لقناة وناسة بيبي من خلال جهاز الاستقبال الخاص بكم، يكفي أن تشبكوا الجهاز بمصدر الطاقة الكهربائية ثم ضغطوا على مفتاح الإعدادات أو الدخول إلى القائمة الرئيسية، اختاروا خيار الإعداد أو الإقامة، وبعد ذلك توجهوا إلى الإعداد اليدوي لإكمال عملية تحديث التردد.

قناة وناسة للأطفال بث مباشر

لا تتاح خدمة البث المباشر لهذه القناة، لكن بإمكانكم متابعة محتواها على مدار الساعة من خلال قناتها الرسمية عبر اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل مع فريق عمل القناة ومشاركة آرائكم ومقترحاتكم عبر صفحتها على فيس بوك.