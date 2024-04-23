“اشتريه واستغنى عن الآيفون” .. سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 الجديد ومميزاته الفائقة

تمتاز شركة سامسونج بإبداعاتهم المستمرة في إنتاجاتها الجديدة، وتظهر هذه الابتكارات جليًا في الطراز الأخير الأنيق والمتميز بمعايير الأمان، تشتهر الشركة بإصداراتها ذات المواصفات العالية والرائعة وكذلك بالسعر التنافسي لهاتف سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55 الذي ستكشف عنه شركة سامسونج قريبًا، تابعونا لمعرفة المزيد.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A55

نتيجة للبحوث المكثفة والمتواصلة حول أسعار وخصائص هاتف سامسونج جالاكسي A55، يشار إلى أن شركة سامسونج قد أطلقت مجموعة من الأجهزة التي أثبتت جدارتها وكفاءتها، ودخلت بها في منافسة مع أجهزة أخرى مثل هواتف شركة أبل وخاصة الطرز الأحدث، تمكنت الشركة من تقديم منتج ذي قيمة عالية للمستخدمين في هذه النسخة من الهاتف، بتصميم جذاب ومميزات متقدمة للغاية، وقد تمتع هذا الهاتف بعدد من الميزات التي تجعله متميزاً، كما يلي:

يتمتع الجوال بمقاومة للمياه والأتربة بموجب المعيار الدولي IP67، ما يؤمن حماية الجهاز من أي تهديدات تأتي من البيئة المحيطة، أما الخصائص المميزة للهاتف فتتمثل بشكل رئيسي في بطارية ذات سعة قدرها 5000 ملي أمبير ساعي، التي تشحن بسرعة فائقة، ما يجعلها مثالية في أدائها.

يتمتع الهاتف بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.6 بوصة، وهي من نوع +FHD SUPER AMOLED، تقدم جودة عرض ممتازة.

قد يكون متميزًا بأمان تام لكافة بياناتك.

معالج الهاتف بثمانِ نوى “محسن”، مما يمكنك من القيام بمهام متعددة والاستمتاع بالألعاب على الجهاز بيسر وسلاسة.

إن إحدى الخصائص الرئيسية التي يطمح لها العديد من المستعملين هي تلك المتعلقة بالكاميرات، إذ تحتوي الأجهزة على ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية وأخرى في الجهة الأمامية، تساهم هذه الكاميرات مجتمعةً في استقطاب الإنارة لتحسين نوعية الصور.

تعتبر الألوان الجذابة و المتألقة من أهم خصائص هذا الهاتف، فتجد مجموعة من الألوان مثل الليموني، السومو، الليلكي، الثلجي، الأزرق، والكحلي ومع ذلك، قد تتغير تشكيلة الألوان المتاحة من منطقة لأخرى أو بين الدول المختلفة.

سعر samsung galaxy a55

تتباين أسعار هاتف سامسونج جالكسي A55 وقد تختلف هذه الأسعار وفقاً لمتغيرات مثل سعة التخزين وحجم الذاكرة، وهي كالآتي: