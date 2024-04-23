“من غير تعب هتعرفها كام” .. استعلام مخالفات المرور برقم السيارة بالخطوات من خلال موقع نيابة المرور

تقدم وزارة العدل خدمة الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، يمكن الموقع الإلكتروني أصحاب السيارات والسائقين من معرفة مبالغ المخالفات المرورية وتقديم الاعتراضات عليها أو دفعها إلكترونيًا، مما يغنيهم عن زيارة وحدات المرور شخصيًا ويوفر عليهم الكثير من الزمن والجهد، وسنقدم شرحًا شاملًا يغطي كل ما قد تحتاج إلى معرفته بخصوص طرق استفسار عن مخالفات النيابة العامة للمرور باستخدام رقم اللوحة المعدنية للسيارة والرقم الوطني الخاص بمالكها، أو من خلال رقم اللوحة المعدنية فقط أضف إلى ذلك، توضح أيضًا الإجراءات المطلوبة لتقديم اعتراض على مخالفات المرور، وهذا كله في إطار الخدمات التي توفرها لقرائها الأعزاء أينما كانوا.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

يحق لكل صاحب مركبة إجراء استفسار حول المخالفات المرورية لأي من رخصة القيادة أو رخصة المركبة، وذلك بسهولة في أي زمان ومكان، يتطلب الأمر فقط الولوج إلى البوابة الإلكترونية للنيابة العامة واتباع الإرشادات المشروحة في هذه الوثيقة.

كيف أستعلم عن المخالفات المرورية

بخصوص الإجراءات المتبعة للتحقق من المخالفات المرورية باستخدام رقم اللوحة التسجيلية، فإن العملية تشمل الخطوات التالية: