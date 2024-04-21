“إسمك نزل هسة” pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الوجبة عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق دعماً مهماً لعدة فئات من المواطنين، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق مؤخراً عن نتائج الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن أسماء المستفيدين من الدعم، و نتيجة لذلك، شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث عن طريقة الاستعلام عن الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تم قبول المتقدمين فيها للحصول على هذا الدعم في هذا المقال، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بأسماء المستفيدين من الوجبة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

استعلم عن نتائج الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية:

للاستعلام عن نتائج الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، انتقل إلى القسم الخاص بـ “أسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة التي قمت بالتقديم عليها.

أدخل بياناتك الشخصية للبحث عن اسمك.

اضغط على زر البحث للاطلاع على نتيجة طلبك.

بهذه الخطوات، يمكنك الاستعلام عن اسمك ضمن المستفيدين من الوجبة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

الشروط الخاصة للتسجيل في وجبة الرعاية الاجتماعية:

هناك بعض المعايير التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للتأهل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً.

يجب أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في العراق.

يجب أن تتوافق جميع المعايير والشروط الأخرى مع الوضع الفردي للمتقدم.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة .

شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن الأسماء المستحقة لمنحة الرعاية الإجتماعية فى العراق، والتى قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن أسمائها، وذلك عبر رابط منصة مظلتى الإلكترونية.

موعد صدور وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة بالعراق.

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالعمل على الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين داخل محافظات العراق من أجل الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، وبالفعل انتهت من الفحص ، وجارى الان الانتهاء من اتمام عمليات رفع جميع الأسماء المقبولة على موقع مظلتى الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.