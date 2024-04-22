“سعر زمان” افضل هاتف سامسونج ب 5000 جنيه ( قوي الاداء) .. فرصتك تمسك تليفون مميز

قامت شركة سامسونج بتوفير عدد كبير من هواتف جالاكسي، ومنها هاتف سامسونج ب 5000 جنيه، حيث يتميز هذا الهاتف بمواصفات رائعة وإمكانيات عالية تناسب فئة كبيرة من مستخدمي الموبايل، ويثق الكثير من المواطنين في شركة سامسونج لأنها تقوم بطرح هواتف عملاقة وبأسعار تنافس الجميع.

هاتف سامسونج ب 5000 جنيه

يعتبر هاتف جالاكسي M12 واحد من أفضل الهواتف الذكية التابعة لشركة سامسونج لأنه يتمتع بمواصفات عالية الجودة ومنها ما يلي:

تصل بطارية الهاتف إلى 6000 أمبير.

توجد به شاشة ذو جودة عالية.

يوجد بالهاتف كاميرا أساسية به مستشعر 48 ميجا بيكسل.

لدى الهاتف كاميرا خلفية بدقة مستشعر 48 ميجا بيكسل.

يتمتع الهاتف بوجود معالج قوي يعمل على التوفير أفضل الأداء بصورة مستمرة.

توجد كاميرا مايكرو وتصل دقتها إلى 2 ميجا بيكسل و يصل اتساعها إلى 5 ميجا بيكسل.

يمكن إجراء العديد من مكالمات الفيديو.

يقاوم الجهاز الغبار والمياه حيث يتمتع بجودة عالية.

يصل معدل التحديث إلى 90 هرتز في الثانية.

وجود مستشعر للبصمة بجانب الهاتف.

يوجد ووتش مميز مخصص للكاميرا الأمامية .

يعتبر أفضل هاتف سامسونج ب 5000 جنيه.

هاتف سامسونج ب 5000 جنيه A14

في حالة البحث عن هاتف سامسونج ب 5000 جنيه فإن من الأفضل أن يتم اختيار هاتف سامسونج A14 حيث يوجد بين هاتف إمكانيات تواكب التكنولوجيا الحديثة ومن أهم مميزات وما يلي:

يتميز هاتف A14 بوجود شاشة نوتش 6.6 بوصة مع وجود ألوان وجودة عالية تصل دقات عائلة 1080 × 2408 بيكسل .

يقوم الهاتف بتدعيم شريحتين لعملية الاتصال.

تصل دقة الكاميرا الخلفية إلى 50 ميجا بيكسل وهي كاميرا ثلاثية.

يدعم الهاتف الجيل الثاني والثالث والرابع.

الهاتف يقوم بتدعيم وتحديد الموقع الجغرافي.

يتوفر في الهاتف مستشعر البصمة.

سعة البطارية 500 مللي امبير.

افضل موبايلات سامسونج Galaxy S 24 Ultra

يعتبر هاتف Galaxy S 24 Ultra من افضل موبايلات سامسونج ويحتوي على الكثير من المميزات وهي: