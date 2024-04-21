تحديث اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024 هتخليك لعيب فيها.. هتخليك ملك اللعبة

يبحث الكثير من محبي ألعاب الفيديو عن اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024، حيث تعد لعبة جاتا سان اندرياس هي الأشهر بين ألعاب الفيديو، وشهدت نسخة ريماستر منها بعض التغيرات، ولكنها لم تشمل كلمات سر GTA San Andreas و التي تميز هذه اللعبة بشكل كبير وتدفع الكثيرين للرغبة في تجربتها، فتدور أحداث هذه اللعبة عن شخص يقوم بمجموعة من المهمات الخطيرة في مقابل الحصول على مبالغ مالية، فإذا أردت أن تتعرف على اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024 فتابع معنا.

اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024

سنوضح اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024 كما يلي:

يرمز THGLOJ كود إلى عدم ازدحام الشوارع.

يرمز كود XJVSNAJ إلى اللعب في فتره اخر الليل.

يرمز كود ZEIIVG إلى أن إشارات المرور كلها خضراء.

يرمز كود HESOYAM إلى هناك زيادة في الدم الأحمر والأبيض وكذلك المال.

يرمز كود OHDUDE إلى طائرة حربية من نوع هليكوبتر.

يرمز كود URKQSRK إلى طائرة.

يرمز كود KGGGDKEP إلى قارب بحري صغير من المطاط أو سفينة حربية.

يرمز كود SPEEDFREAK إلى سيارة سريعة.

يرمز كود BUBBLECARS إلى أن لمس السيارة يتسبب في طيرانها.

يرمز كود KRIJEBR إلى سيارة من نوع ليموزين.

يرمز كود GUSNHDE إلى سيارات رائعة.

يرمز كود ASNAEB إلى سيارات رائعه 2.

يرمز كود PDNEJOH إلى سيارة سباق 1.

يرمز كود VPJTQWV إلى سيارة سباق 2.

يرمز كود LEDUWNV إلى القفز عاليا.

كما يرمز كود FOOOSCFT أن جميع الشعب لديه سلاح.

يرمز كود YECGAA إلى طيران مدينه سان اندرياس.

يرمز كود PRIEBJ إلى الشعب الذي يرجع كالدجاج.

يرمز كود YLTEICZ إلى تهور جميع السائقين.

يرمز كود SZCMAWO إلى انتحار اللاعب.

يرمز كود MROEMZH إلى الانتشار الكبير للعصابة.

طريقة تنزيل لعبة جاتا ساندرياس على الهاتف