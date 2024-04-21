مرتب حلو يعمله 7500.. التقديم علي وظائف خالية بتاريخ اليوم للشباب في كل محافظات مصر وفقا لوزارة الشباب والرياضة

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية اليوم فالجميع الآن بحاجة إلى العمل الذي يمكنه من بناء مستقبله والحصول على لوازمه اليومية، لذلك تحرص الدولة بشكل مستمر على توفير فرص عمل للشباب في جميع انحاء الجمهورية، فإذا أردت أن تعرف عن وظائف خالية اليوم فأكمل قراءة هذا المقال.

وظائف خالية اليوم

صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها عن وظائف خالية اليوم سواء للرجال أو النساء وتشمل الوظائف التالية:

في محافظة دمياط: مدير عام مديرية الإسكان والمرافق.

في محافظة مرسى مطروح: مدير مديرية الإسكان والمرافق.

في محافظة بورسعيد: مدير مديرية الإسكان والمرافق.

في محافظة بني سويف: مدير مديرية الإسكان والمرافق.

في محافظة الوادي الجديد: مدير مديرية الإسكان والمرافق.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الإسكان

حددت الوزارة مجموعة من الأوراق والمستندات لمن يرغب في التقديم في وظائف خالية اليوم المعلن عنها من وزارة الإسكان وهي:

بيان حالة وظيفية معتمد يشمل على التاريخ الوظيفي، مهارات المتقدم القيادية، ما يحظى به المتقدم من قدرات عملية وعلمية، إذا وجدت اي بيانات أو مهارات أخرى يجب تقديم ما يفيد ذلك من أوراق.

6 صور شخصية للمتقدم تبلغ أبعادها 4 × 6.

صوره من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

على المتقدم أن يقوم بإرفاق ما يثبت ما قام به من إنجازات في المكان الذي يعمل به.

وأيضاً، على المتقدم أن يقوم بإرفاق أوراق تحتوي على أفكار ومقترحات جديدة لتطوير الجهة التي يرغب في التقدم إليها.

شروط الوظائف الخالية بوزارة الإسكان

يجب أن تتوفر الشروط التالية في المتقدم للوظائف الخالية بوزارة الإسكان وهي:

يجب أن يجيد المتقدم لهذه الوظائف مهارات الإتصال والعرض بمستوى عالي.

يجب أيضا أن يلم بشكل جيد بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل المتقدم إليه.

طريقة التقديم في وظائف خالية اليوم وزارة الاسكان

حددت الوزارة مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تجهيزها للتقديم في وظائف خالية اليوم في وزارة الإسكان، وطالبت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف أن يقوموا بملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وتقديمها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور السادس غرفة 133 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية.