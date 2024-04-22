كل ما تريد معرفته عن العفو الملكي بالسعودية 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

لقد قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن البدء في القيام بتنفيذ الإجراءات التي تتعلق بالعفو الملكي 1445، وذلك عن سجناء الحق العام داخل السجون في المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة عيد الفطر، من خلال عفو ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين وهو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسوف نعرض لكم من خلال مقالنا الإجابة على التساؤلات التي تتعلق بالشروط اللازمة للعفو الملكي في المملكة العربية السعودية 1445، وأيضًا كيفية القيام بالتقديم الإلكتروني من أجل الحصول على العفو الملكي، تبعًا لوزارة الداخلية السعودية.

شروط العفو الملكي بالسعودية 1445

توجد مجموعة من الشروط اللازمة التي لابد من توافرها من أجل الحصول على العفو الملكي وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

ألا يكون عمر السجين بالنسبة للرجل أقل من 60 عامًا. ألا يكون عمر السجينة السيدة أقل من 50 عامًا. أن يتعهد السجين أو أيضًا السجينة الذي يكون معفو عنهم وذلك بعدم ارتكاب أي جرائم أو أيضًا أفعال مشينة مرة أخرى، بعد قيامهم بالحصول على العفو. لابد من إثبات أن السجين حسن السير وكذلك السلوك في مدة سجنه. يجب أن يكون المسجون قد قام بإنهاء نصف المدة الخاصة بالعقوبة. يتضمن العفو الملكي 1445 الأفراد ذوي الإعاقة وأيضًا ذوي الاحتياجات الخاصة. القيام بتقديم طلب العفو وجميع الأوراق التي تكون مطلوبة من قبل ذوي النزيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على العفو الملكي بالسعودية 1445

إن الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على العفو الملكي في المملكة العربية السعودية تأتي على النحو التالي:

إحضار نسخة وذلك من حكم الإدانة.

إحضار نسخة وذلك من صحيفة الحالة الجنائية.

بالإضافة إلى مستندات تتعلق بكافة أسباب العفو.

خطوات التقديم للحصول على العفو الملكي 1445

لكى تتمكن من التقديم على طلب الحصول على العفو الملكي عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية: