يلا جددي أكل سفرتك!.. طريقة عمل ريش اللحم بالثوم ودبس الرمان

تعتبر الريش أحد أفضل قطع اللخم على الإطلاق حيث أنها عبارة عن أجزاء من لحم الصدر، حيث تحتوي على قطع من اللحم مع العظم وتدخل في العديد من الوصفات الشهية، وسوف نذكر لكم اليوم ريش اللحم والثوم ودبس الرمان وهي من أشهى الوصفات على الإطلاق، كما أنها سهلة التحضير، لذلك تابعوا معنا المقال للنهاية حتى تستفيدوا من هذه الوصفة المميزة.

ريش اللحم بالثوم ودبس الرمان

يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، لتنفيذ هذه الوصفة، وإليكم أهم المكونات فيما يلي:

حوالي 8 قطع من الريش.

3 معالق من دبس الرمان.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

8 فصوص من الثوم.

فلفل أسود.

ملح ربع معلقة.

خطوات التحضير

يمكنك تحضير ريش اللحم بالثوم بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل وسوف تحصلي على مذاق شهي ولذيذ، فهي من الوجبات الرئيسية في اي عزومه، وسوف تنال على اعجاب جميع الضيوف وتعد من الاكلات المشبعه التي تحتوي على قيمة غذائية وطريقة عملها في المنزل تكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم استخدام كيس نظيف وبعد ذلك أخذ قطع الريش ووضعه على الكيس.

بعد ذلك يتم استخدام المطرقة والعمل على ترقيق اللحم.

ثم القيام باستخدام مقلاة متوسطة الحجم وذلك من أجل تنفيذ الوصفة.

خطوات الطهي

عند طهي هذه الوجبه يجب عليك ان تلتزمي بالخطوات التالية: