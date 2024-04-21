هســـة ⭕️ موقع مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كشوفات pdf كاملـــة جميع محافظات العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي تقدمها الحكومة العراقية التي تساعد المحتاجين في مواجهة الظروف الاقتصادية في البلاد، بحيث يتم صرفها للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تصرف للأرامل والمطلقات بهدف مساعدتهم على تخطي ظروف الحياة القاسية التي تمر بها البلاد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية للحصول على تلك الوجبة التي تساعد المحتاجين للحصول عليها لمساعدتهم في شراء أغراضهم، بحيث يتم البحث عن الأسماء المقرر لها الحصول على تلك الوجبة لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم، كما تساعدهم في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فقد تقرر صرفها للفئات التي لا تملك مصدر دخل ولا تحصل على راتب من الدولة، كما أنها تشمل السيدات من الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة، وجاءت تلك الوجبة لمساعدة تلك الفئات في مواجهة ظروف الحياة من خلال التسجيل فيها عبر الرعاية الاجتماعية لإجراء دراسة و صرفها للمستحقين، وبناء عليها تم تحديد عدد من الشروط التي ينبغي أن تنطبق على المتقدمين للحصول على تلك الوجبة، فقد تم اختصاص فئات معينة يمكنها الحصول على تلك الوجبة مع أحقيتهم في الحصول عليها لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية.

خطوات التسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وفرت الحكومة رابط يمكن من خلاله التسجيل في تلك الوجبة من أجل الحصول عليها بحيث يتم من خلال ذلك الرابط التسجيل وتقديم الأوراق، كما يتم من خلاله الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المستحقين للحصول عليها، ويمكن الاستعلام عبر إتباع الخطوات التالية:

فتح منصة مظلتي

البحث عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

يظهر ملف يتم تحميل تلك الملف.

تنزيله على الهاتف بحيث يتم مشاهدة الأسماء المستحقة للحصول على المنحة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لكي تتمكن من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وشمول اسمك بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يجب ان تتوافر لديك عدة شروط كالآتي: