“في منزل أنثى السنجاب” شاهد الآن فيديو أغنية الأطفال التي تقترب من مليار مشاهدة.. ويحقق ملايين الجنيهات كل شهر على قناة أسرتنا Osratouna tv 

أنه من الرائع بالفعل أن نرى أغنية عربية للأطفال تحقق كل هذا النجاح، بل وتصبح جزءا من حياة العديد من الأسر العربية، إنها أغنية “في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب”، وهي الأغنية التي انتشرت بشكل واسع وكبير عبر قناة “أسرتنا” للأطفال على موقع يوتيوب، وأسرتنا هي قناة تعليمية وترفيهية متخصصة لمختلف أغاني الأطفال والبرامج التربوية باللغة العربية الفصحى للأطفال، حيث سنستعرض من خلال المقال الحالي على موقعكم البديل المزيد من التفاصيل يشأن أغنية “في منزل أنثى السنجاب” ذات النجاح المدوي، وأيضا تفاصيل قناة أسرتنا صاحبة الأغنية.

“في منزل أنثى السنجاب” أغنية تعليمية على قناة أسرتنا

على الرغم من أن مدة الأغنية تبلغ دقيقتين ونصف فقط، إلا أنها أصبحت الأكثر مشاهدة في الوطن العربي لدرجة أنها تنافس الأغنية الشهيرة “Baby Shark”، وتتناول كلمات أغنية “في منزل أنثى السنجاب قصة ثعلب يحاول أكل الأطفال في غياب الأم، وتعلم الأطفال كيفية حماية أنفسهم في ظل غياب الكبار.

قناة أسرتنا صاحبة الأغنية الأشهر” في منزل أنثى السنجاب “

هذا وتمتلك قناة” أسرتنا “التي نشرت الأغنية الآن ما يتجاوز 12.7 مليون متابع على اليوتيوب، وتمتاز الأغنية بحصولها على ما يقرب من 700 مليون مشاهدة، أي أنها في طريقها إلى مليار مشاهدة من إجمالي مشاهدات القناة التي تجاوزت حتى الآن ال 8 مليار مشاهدة.

70 مليون جنيه دخل شهري للقناة مع أغنية” في منزل أنثى السنجاب “

وحدها أغنية” في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب “حققت ما بقرب من ¾ مليار مشاهدة، وبحسب موقع” سوشيال بليد “، تبلغ أرباح القناة حوالي 70 مليون جنيه مصري شهريا، ورغم أن هذه الأرباح تشمل جميع مقاطع الفيديو في القناة، إلا أن أغنية” في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب “تحقق النصيب الأكبر بفضل مشاهداتها العالية.

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كلمات الأغنية” في منزل أنثى السنجاب “

هذا وتقول كلمات الأغنية الأشهر في الوقت الحالي للأطفال” في منزل أنثى السنجاب:

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق الباب.

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق الباب.

دق دق دق.

من بالباب.

أنا نيته يا أولاد.

ومعي كعكة عيد ميلاد.

افتحوا يا أحلى أحفاد.

صوتك خشن أنت الثعلب.

اذهب اذهب يا كذاب.

ما دامت أمي بالخارج لن ندخل أبدا أغراب .

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق الباب.

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق دق الباب.

دق دق دق.

من بالباب.

أنا جدو ومعي هدايا حلوى رائعة للغاية.

أنتم في أمن وحماية.

صوتك خشن أنت الثعلب.

اذهب اذهب يا كذاب.

ما دامت أمي بالخارج لن ندخل أبدا أغراب .

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق دق الباب.

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق دق الباب.

دق دق دق.

من بالباب.

أنا بياع الألعاب.

هي مجانا يا أصحاب.

افتحوا لي هذا الباب.

صوتك خشن أنت الثعلب.

اذهب اذهب يا كذاب.

ما دامت أمي بالخارج لن ندخل أبدا أغراب .

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق الباب.

في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب.

في منزل أنثى السنجاب.

دق دق الباب.

في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب.

دق دق دق.

من بالباب.

أنا عمو جئت لكى نخرج نقضي وقتا ممتع مبهج .

ونشاهد في السيرك مهرج .

عمو ما أحلى اللعب هل تسمح لتا نصطحب الكلب.

هاو هاو هاو هاو هاو هاو.

لا لا لا ما هذا الرعب لا.

لا تفتحوا لي الباب هاهاها.

يا كذاب أنت الثعلب هيا اذهب.

ما دامت أمي بالخارج لا لن نفتح هذا الباب.